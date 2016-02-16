​Нас, панфиловцев, миллионы!

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Департамент по делам обороны области провел международную Вахту памяти «Нас, панфиловцев, миллионы!». Она прошла в Музее воинской cлавы Павлодара в рамках акции, посвященной 75-летию Панфиловской дивизии и подвигу казахстанцев-панфиловцев у разъезда Дубосеково.

В Вахте памяти приняли участие внучки генерал-майора Ивана Панфилова Алуа и Айгуль Байкадамовы, представители общественного объединения «Союз ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов на таджикско-афганской границе по Павлодарской области и города Павлодара», Союза ветеранов ВДВ и АМВ в Павлодаре и Павлодарской области, управлений внутренней политики, образования города, учащиеся школ, лицеев и колледжей, военнослужащие воинских частей 5512 и 6679 Национальной гвардии РК, курсанты Павлодарского филиала Военно-технической школы МО РК.

Как отметил заместитель начальника ДДО Павлодарской области майор Дмитрий Буксман:

– Сегодня наша миссия состоит в увековечении памяти славных батыров – героев-панфиловцев, отстоявших Родину от фашизма, в воспитании молодежи в духе казахстанского патрио­тизма, верности своему Отечеству, готовности к выполнению воинского долга. Одна из светлых страниц истории Казахстана написана героическими подвигами панфиловцев и других славных защитников на полях Великой Отечественной войны. 12 июля 1941 года по приказу Правительства началось формирование 316-й стрелковой дивизии. Почти каждый день прибывали в дивизию команды призывников из всех регионов страны, в том числе из Павлодарской области.

На мероприятии присутствовали и юноши, приписанные к призывному участку управления по делам обороны. В торжественной обстановке его начальник полковник Олег Николашин вручил приписные свидетельства призывникам. В их числе такое свидетельство было вручено правнуку Героя Советского Союза Андрея Елгина – студенту колледжа Кириллу Елгину.

…Вахта памяти стартовала 16 октября 2015 года в Оренбурге – в день вступления в сражение 316-й дивизии. Затем эстафету приняли Челябинск и Новосибирск. После Новосибирска международную Вахту памяти «Нас, панфиловцев, миллио­ны!» передали Казахстану. 

