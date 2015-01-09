Свежий выпуск
Нас поздравляют
Старейшая в республике газета – это не только живая летопись страны, но и компетентное издание, которое читают и в больших городах, и в отдаленных поселках по всему Казахстану.
«Казахстанская правда» сумела органично сохранить лучшее из своего богатого творческого наследия и стать современной газетой, соответствующей реалиям сегодняшнего дня, динамике развития Казахстана.
Позвольте выразить вам искреннюю признательность за объективное и системное освещение казах­станско-российских отношений, деятельности посольства Казахстана в России на страницах вашей газеты.
Желаю вашему коллективу дальнейших профессиональных успехов, умных и ярких публикаций, благодарных читателей и всегда хороших новостей!
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Марат ТАЖИН

Уважаемые коллеги!
Коллектив ТОО «Қазақ газеттері» – редакции газет «Ана тілі», «Үйғур авази», «Экономика» и журналов «Ақиқат», «Мысль», «Үркер» – сердечно поздравляет коллектив «Казахстанской правды» со знаменательной датой – 95-летним юбилеем!
Газета с честью выдержала испытания временем, вместе со страной, всем казахстанским народом прошла почти вековой путь. И сейчас издание-юбиляр – это документальная летопись республики. «Казахстанская правда» вносит огромный вклад в развитие отечественной прессы, является, без преувеличения, ведущим изданием республики, идет в ногу со временем, несет в массы государственную идеологию, воспитывает наше подрастающее поколение в духе патриотизма.
За эти годы газета стала не только постоянным и надежным источником информации о важнейших событиях в общественно-политической жизни, но и авторитетной площадкой для обсуждения вопросов социального, политического, культурного и экономического развития нашей республики.
Желаем всему коллективу «Казахстанской правды» творческих успехов, счастья и благополучия!
Жумабек КЕНЖАЛИН, генеральный директор – председатель совета редакторов ТОО «Қазақ газеттері»

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