Свежий выпуск Нас поздравляют

Старейшая в республике газета – это не только живая летопись страны, но и компетентное издание, которое читают и в больших городах, и в отдаленных поселках по всему Казахстану.

«Казахстанская правда» сумела органично сохранить лучшее из своего богатого творческого наследия и стать современной газетой, соответствующей реалиям сегодняшнего дня, динамике развития Казахстана.

Позвольте выразить вам искреннюю признательность за объективное и системное освещение казах­станско-российских отношений, деятельности посольства Казахстана в России на страницах вашей газеты.

Желаю вашему коллективу дальнейших профессиональных успехов, умных и ярких публикаций, благодарных читателей и всегда хороших новостей!

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Марат ТАЖИН



Уважаемые коллеги!

Коллектив ТОО «Қазақ газеттері» – редакции газет «Ана тілі», «Үйғур авази», «Экономика» и журналов «Ақиқат», «Мысль», «Үркер» – сердечно поздравляет коллектив «Казахстанской правды» со знаменательной датой – 95-летним юбилеем!

Газета с честью выдержала испытания временем, вместе со страной, всем казахстанским народом прошла почти вековой путь. И сейчас издание-юбиляр – это документальная летопись республики. «Казахстанская правда» вносит огромный вклад в развитие отечественной прессы, является, без преувеличения, ведущим изданием республики, идет в ногу со временем, несет в массы государственную идеологию, воспитывает наше подрастающее поколение в духе патриотизма.

За эти годы газета стала не только постоянным и надежным источником информации о важнейших событиях в общественно-политической жизни, но и авторитетной площадкой для обсуждения вопросов социального, политического, культурного и экономического развития нашей республики.

Желаем всему коллективу «Казахстанской правды» творческих успехов, счастья и благополучия!

Жумабек КЕНЖАЛИН, генеральный директор – председатель совета редакторов ТОО «Қазақ газеттері»