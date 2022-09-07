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Нас услышали!
Жанель Жумалинова, член Республиканского общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии «AMANAT»

Пособие должен получать каждый ребенок по факту рождения до совершеннолетия. Об этом я говорила не раз, обращаясь в органы государственного управления и даже в Правительство. Выплату разного рода пособий только детям из многодетных и малообеспеченных семей считаю несправедливой по отношению к другим несовершеннолетним.

Статья 14 Конституции РК гласит: «Все равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам».

Немногодетность семьи для наших детей, растущих без братьев и сестер или с минимальным их количеством, и есть то самое «иное обстоятельство». Вот почему считаю, что государству следует перестать подвергать детей дискриминации и перейти на систему назначения пособий всем детям до совершеннолетия.

Инициатива Главы государства о выплатах из доходов Национального фонда, озвученная в Послании народу Казахстана, практикуется в других странах мира. Считаю, что наш Президент, говоря о выплатах из Национального фонда, как раз и имеет в виду базовые гарантии несовершеннолетним казахстанцам.

«Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе «Нацфонд – детям». Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия», – читаю и перечитываю эти слова Касым-Жомарта Токаева и радуюсь, что у моего сына и еще миллионов юных казахстанцев есть возможность войти во взрослую жизнь не с пустым карманом, а с финансовыми накоплениями.

Я считаю, что это правильно. Мне – маме ребенка с инвалидностью – очень сложно из пособия что-то выкроить, чтобы отложить на учебу сыну. А теперь родителям будет легче. Когда моему сыну будет 18 лет, и настанет время поступать в институт, у меня не будет болеть голова, где взять на это средства.

Конечно, пока сложно подсчитать, о какой сумме идет речь. Учитывая необходимость тщательной проработки, проект поручено запустить с 1 января 2024 года. Понятное дело, механизм и регламент данной работы может быть озвучен лишь после проработки Правительством совместно с Национальным банком.

В нашей стране на сегодняшний день насчитывается более 5,5 млн несовершеннолетних. Это треть от общего числа казахстанцев. Я абсолютно уверена, что решение Главы государства о запуске новой прог­раммы «Нацфонд – детям» станет прекрасным подспорьем для каждой казахстанской семьи.

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