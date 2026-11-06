Нас воспитывают, мы воспитываем

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Внутренние ориентиры

Часто ли мы задумываемся о том, как поступаем, когда нас никто не видит? Именно в такие моменты человек остается один на один с собой и должен решить, как поступить в той или иной ситуации, когда рядом нет учителя, мама не смотрит, друзья не узнают и за поступок не будет ни похвалы, ни наказания.

– Для несовершеннолетних этот вопрос особенно важен. Подростковый возраст – время, когда ребенок постепенно выходит из-под постоянного контроля взрослых. Он начинает сам принимать решения, спорить, отстаивать свое мнение, выбирать друзей, пробовать свои силы и постепенно определять: что для него правильно, а что нет. И в какой-то момент родитель уже не может находиться рядом каждую минуту, поэтому главный вопрос воспитания, на мой взгляд, заключается не только в том, знает ли подросток правила поведения. Гораздо важнее другое: сможет ли он сам сделать правильный выбор, когда рядом не окажется взрослого? – отмечает педагог-психолог таразской гимназии № 40 Юлия Скопинцова, которая считает, что именно способность самостоятельно принимать решения постепенно становится одной из важнейших составляющих взросления.

По ее мнению, в подростковом возрасте ребенок начинает больше ориентироваться на собственное мнение и взгляды сверстников, стремится доказать свою взрослость, поэтому особенно важно не просто контролировать его поступки, а помогать формировать внут­ренние ориентиры, которые позволят самостоятельно оценивать свои действия и их последствия.

В Казахстане воспитанию подрастающего поколения уделяется большое внимание. С 2025/2026 учебного года во всех организациях образования реализуется единая программа воспитания «Адал азамат», ставшая продолжением программы «Біртұтас тәрбие». Ее задача – не просто говорить с ребенком о хороших и плохих поступках, а формировать человека, который способен быть честным, ответственным, трудолюбивым, уважать свою страну и людей рядом с собой. В основе программы – шесть ценностей: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, а также созидание и новаторство.

– На первый взгляд, это большие и серьезные слова. Но если перевести их на язык обычной жизни подростка, все становится гораздо понятнее, – говорит Юлия Валерьевна. – Так, пат­риотизм – это не только знать историю своей страны, но еще и бережно относиться к тому, что тебя окружает. Ответственность – не просто выполнить поручение учителя, а уметь признать: «Да, это сделал я». Что касается справедливости, то это знать свои права и помнить о правах другого человека. Ну а закон и порядок – не только правила, написанные на стенде. Это понимание того, что у каждого поступка есть последствия. Наконец, трудолюбие – способность не бросить дело лишь потому, что оно оказалось трудным, а созидание – привычка не только замечать, что вокруг плохо, но и спрашивать себя: «А что хорошего могу сделать я?» И тогда ценности перестают быть просто красивыми словами из программы. Они становятся частью обычной жизни.

Школьный психолог отмечает, что воспитание становится эффективным тогда, когда ребенок видит связь между ценностями и собственной жизнью. Подростку важно понимать не только то, что «так правильно», но и почему это верное решение, к каким последствиям приведет тот или иной поступок, как он может повлиять на другого человека.

– Представим обычную ситуацию. Одноклассник пишет: «Давайте снимем его на видео, пока он не заметил. Будет смешно!» Один уже достал телефон, другой смеется, а третий говорит: «Да ладно, это просто прикол». И подростку нужно за несколько секунд решить, что делать. Присоединиться к компании, промолчать, остановить друзей или позвать взрослого? И здесь гораздо важнее не вопрос: «Знает ли он, что подобное поведение и буллинг – это плохо?» Важнее другое: сможет ли он поступить как подобает, когда вся компания поступает неправильно? Вот здесь и проверяется воспитание. Не на красивом классном часе. Не тогда, когда взрослый рядом. А в той самой ситуации, когда очень хочется быть, «как все», – объясняет педагог.

По ее словам, для подростка мнение сверстников зачастую имеет очень большое значение. Желание быть принятым группой может оказаться сильнее собственных представлений о правильном и неподобающем. Поэтому важно заранее формировать у ребенка способность отстаивать свою позицию, даже если она отличается от мнения большинства. Именно здесь нравственное воспитание тесно связано с культурой поведения. Можно знать правила, но растеряться в конкретной ситуации. А можно иметь внутреннее понимание того, что унижать другого человека нельзя, даже если окружающие называют происходящее шуткой.

Открытый диалог и наглядный пример

Что в таких ситуациях могут сделать родители? Необязательно устраивать проверку или читать длинную лекцию, считает специалист.

– Порой гораздо полезнее просто поговорить. Например, спросить: «Если твои друзья начнут смеяться над человеком, которому действительно больно, ты станешь смеяться вместе со всеми? Почему?» Или задать такого рода вопросы: «Если тебе пришлют чужую личную переписку, что ты сделаешь?», «Если твой друг неправ, ты сможешь сказать ему об этом?», «Если ты случайно сильно обидел человека, что для тебя важнее – доказать, что ты не хотел его обидеть, или попытаться исправить ситуацию?» И еще один вопрос, который мне кажется особенно важным: «Каким человеком ты хочешь быть?» Не нужно сразу подсказывать ответ. Иногда родителю полезнее всего просто послушать, как рассуждает ребенок. Потому что нравственность формируется не тогда, когда подросток правильно повторяет слова взрослого. Она формируется тогда, когда он начинает самостоятельно понимать их смысл.

По мнению Юлии Скопинцовой, открытый разговор без давления помогает подростку не просто услышать позицию взрослого, но и самому сформулировать собственное отношение к той или иной ситуации.

– Важно не только говорить ребенку, как поступать, но и спрашивать его мнение: «А как ты думаешь?», «Почему ты считаешь это правильным?», «Что бы ты сделал на месте другого человека?» Такие вопросы помогают развивать способность анализировать ситуацию и видеть ее не только со своей стороны, – говорит психолог.

Сегодня на школу возложена большая ответственность за воспитание. И думается, это правильно, ведь школа – это не только место, где ребенок получает знания, а пространство, где он учится жить среди других людей: договариваться, сотрудничать, спорить, принимать правила, отвечать за свои поступки, замечать чужую боль и уважать границы другого человека. Именно поэтому ценности должны не просто называться, а проживаться в реальных делах – через уроки, проекты, классные часы, волонтерство, творчество, спорт, школьное самоуправление и обычное ежедневное общение. Такой подход заложен и в современной воспитательной работе по программе «Адал азамат».

– Но школа не может воспитать ребенка одна, он приходит уже с определенным опытом. Он видел, как разговаривают дома, как взрослые решают конфликты, как относятся к людям, которые слабее или младше, как реагируют на собственные ошибки, как говорят о соседях, родственниках, коллегах или учителях. И очень часто именно это становится его настоящим уроком. К примеру, мы можем учить подростка уважать других, а в это время он видит, как сами же родители грубо разговаривают с продавцом. Или мы наказываем ему быть честным, а потом просим: «Если будут звонить, скажи, что меня нет дома». Мы также можем просить не унижать людей, тем временем сами обсуждаем внешность или личную жизнь знакомого человека. Подростки особенно хорошо замечают такие противоречия, – подчеркивает Юлия Скопинцова.

По ее словам, взрос­лые для подростка – это прежде всего наглядный пример. Можно сколько угодно говорить о правилах поведения, но если ребенок ежедневно наблюдает противоположную модель, слова не будут работать так, как нам хотелось бы. Поэтому воспитание начинается с самих взрослых – с того, как они разговаривают, решают конфликты, признают собственные ошибки и относятся к другим людям. Именно по этой причине нравственное воспитание – это совместная работа школы, семьи и общества.

Проверка в мелочах

Нам иногда кажется, что нравственность – это что-то большое. На самом деле она начинается с очень простых вещей. К примеру, поднять то, что уронил другой, не пройти мимо того, кто остался один, не переслать чужую фотографию без разрешения, не смеяться, когда другому больно, вернуть найденное, признать ошибку, извиниться, уступить место, не присоединиться к травле, даже если все остальные это уже сделали. А еще сказать другу: «Я с тобой, но то, что ты сделал, неправильно». Вот из таких маленьких решений постепенно и складывается характер, считает Юлия Валерьевна.

– Нравственные качества дейст­вительно проявляются преж­де всего в повседневных ситуациях, – говорит школьный психолог. – То, как подрос­ток ведет себя с одноклассни­ком, младшим ребенком, пожилым человеком, как реа­гирует на чужую ошибку или просьбу о помощи, зачастую говорит о нем больше, чем правильные ответы на воспитательном мероприятии.

Моя собеседница уверена: здесь также важно не требовать невозможного, ведь нравственно воспитанный подросток – это не идеальный подросток. Он тоже может нагрубить, поступить необдуманно, поддаться влиянию компании, не решиться сказать нет или сделать то, о чем потом пожалеет. Задача взрослых не в том, чтобы воспитать человека, который никогда не ошибается. Гораздо важнее научить его после проступка остановиться и спросить себя: «Что я сделал? Кому это причинило боль? И что я могу теперь исправить?» Вот здесь появляется настоя­щая ответственность – не страх наказания, не желание избежать замечания, а понимание последствий собственных дейст­вий, считает педагог.

– Ошибка сама по себе еще не означает отсутствие нравственности, – считает Юлия Скопинцова. – Важно то, что человек делает после нее. Может ли он признать свою неправоту? Понимает ли, что причинил другому человеку боль? Готов ли извиниться и попытаться исправить ситуацию? Если подросток учится отвечать за последствия своих действий – это уже важный шаг к взрослости.

Государство задает ценностные ориентиры, школа способствует их пониманию. В свою очередь учитель показывает пример отношения к людям, психолог помогает разобраться в чувствах, конфликтах и сложных отношениях, а родители остаются теми людьми, на которых ребенок смотрит каждый день. И сам подросток постепенно делает самое важное – учится выбирать. Однаж­ды наступает момент, когда рядом уже нет взрослого. Никто не видит. Можно поступить как угодно. И именно тогда становится понятно, чему на самом деле научил весь предыдущий путь воспитания. Не тому, как избежать наказания, не тому, как выглядеть хорошим, а тому, как оставаться человеком.

– Один из самых важных воп­росов, который мы можем однажды задать своему ребенку, звучит очень просто: «Каким человеком ты становишься?» – отмечает психолог. – Не каким тебя хотят видеть родители, не каким требует быть школа, а именно каким ты становишься сам – своими ежедневными маленькими выборами, потому что воспитание – это не только то, что взрослые говорят ребенку. Это то, что постепенно становится его собственным внутренним голосом. И однажды этот голос должен сказать: «Я могу поступить иначе и не идти за всеми. Я способен признать ошибку и выбрать то, что правильно».