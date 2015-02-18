Свежий выпуск Нас всех должна объединять взаимная ответственность за будущее страны Кайрат КОЖАМЖАРОВ, председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

Становится все более очевидным, что человечество вступает в новую реальность. Изменение моделей роста крупнейших экономик мира и конфигурации международных отношений побуждает вносить коррективы в национальные стратегии развития. В этой ситуации Президент предложил масштабный проект, реализация которого позволит не только уберечь страну от негативного воздействия внешних факторов, но и создать благоприятные условия для дальнейшего устойчивого роста экономики. «Нұрлы жол» – это системный ответ Казахстана на новые вызовы времени.

Глава государства обратил особое внимание на то, что для успешного претворения в жизнь новой экономической политики созданы все необходимые условия. В частности, проведена административная реформа, направленная на формирование компактного и профессионального государственного аппарата. Выступая на расширенном заседании Правительства 11 февраля текущего года, Президент подчерк­нул, что теперь общество ждет от исполнительной власти конкретной и эффективной работы.

В русле этой реформы создано Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, основным назначением которого является улучшение качества отечественной бюрократии и государственных услуг, а также искоренение административной коррупции. Именно эти направления работы становятся сегодня ключевыми для обеспечения высокой конкурентоспособности страны.

История свидетельствует о том, что задачи модернизации экономики и обновления общества успешно решаются лишь при условии одновременного совершенствования модели государственной службы. Не случайно в своем выступлении на заседании Правительства, посвященном вопросам реализации программы «Нұрлы жол», Президент отдельно остановился на этой проблеме. Под личным контролем Главы государства осуществляется процесс формирования современного корпуса управленцев, способных не только генерировать новые идеи и инновации, но и играть ведущую роль в их распространении и внед­рении. Они должны объединить профессиональную элиту, мобилизовать ее на достижение целей Стратегии «Казахстан-2050».

Перед агентством поставлена задача поиска действенных механизмов выявления и поддержки талантливых специалистов, ориентированных на честное и беззаветное служение народу. Мы должны создать надлежащие правовые и организационные условия для реализации творческого и профессионального потенциала таких государственных служащих.

Уже делаются первые шаги. В текущем году будет запущена в эксплуатацию интегрированная информационная система «Е-қызмет», использование которой позволит сделать максимально прозрачными и объективными все процессы, связанные с отбором и продвижением кадров. Не секрет, что сегодня многое зависит от воли и желания руководителя, и ведомственные кадровые решения не всегда отвечают интересам дела. Теперь мы будем иметь в руках инструмент, с помощью которого сможем свести до минимума субъективизм в работе с персоналом. «Е-қызмет» станет важным фактором более успешного внедрения принципа меритократии в кадровую политику государственных органов.

Будут использованы и другие новые для Казахстана подходы к организации работы по улучшению качества персонала. В частности, мы приступили к разработке профилей деловых и личностных качеств государственного служащего применительно к определенным должностям. Именно эти качества должны играть решающую роль при вынесении конкурсной комиссией положительного решения по кандидатам на государственную службу. Такой инновационный подход лежит в основе кадровой политики частных компаний и международных организаций, в последние годы он начал использоваться в сфере государственной службы развитых стран. Важно ведь не только выявить уровень знаний человека, но и правильно оценить потенциал, который он может реализовать на той или иной должности.

На упомянутом расширенном заседании Правительства Президент потребовал, чтобы все назначения производились с учетом кадрового резерва, что позволит повысить объективность решений конкурсных комиссий и исключить командные перемещения, создающие условия для коррупции. В связи с этим агентство будет уделять особое внимание работе с теми, кто состоит в кадровом резерве, в первую очередь через целевые программы обучения. Это особенно важно для кандидатов, не имеющих навыков работы на государственной службе.

В условиях новой экономической политики особую актуальность приобретают вопросы контроля качества государственных услуг. Льготное кредитование, предусмотренное Посланием Президента, безусловно, стимулирует активность отечественных предпринимателей. Очень важно обеспечить благоприятные условия для всех, кто будет участвовать в реализации проектов инфраструктурного развития, чтобы они без всяких проволочек могли оформлять необходимые документы. Существенную поддержку агентству оказывает Национальная палата предпринимателей, осуществляющая мониторинг этих процессов. Мы намерены заключить соглашение с палатой о расширении сферы сотрудничества, в том числе в части защиты прав малого и среднего бизнеса. Будем вовлекать в эту работу и другие институты гражданского общества, чтобы превратить общественный контроль в действенный инструмент повышения качества государственных услуг.

Обстоятельное обсуждение актуальных вопросов совершенствования механизмов и инструментов конкурс­ного отбора на государственную службу, формирования кадрового резерва, улучшения качества государственных услуг состоялось в январе текущего года на заседании «круглого стола» с участием представителей центральных государственных органов, акимов регионов и депутатов Парламента. Позиция агентства встретила поддержку, получен целый пакет рекомендаций, которые будут использованы в последующей работе.

Еще одним приоритетным направлением нашей деятельности является реализация государственной политики в сфере противодействия коррупции. Благодаря политической воле Президента созданы организационные и правовые основы антикоррупционной политики, полностью отвечающие интересам повышения конкурентоспособности страны. По его инициативе разработана, утверждена и реализуется Антикоррупционная стратегия Респуб­лики Казахстан на 2015–2025 годы, принципиальная новизна которой выражается в ее нацеленности на превенцию коррупции, устранение причин и условий, ее порождающих. Тем самым Казахстан осуществил переход на ту модель противодействия коррупции, которая используется в государствах, добившихся наилучших результатов в этой области.

Она предполагает внедрение института общественного контроля, максимальную прозрачность процессов рассмотрения обращений и автоматизацию государственных услуг, совершенствование системы мониторинга коррупционных рис­ков, предупреждение коррупции в частном секторе, формирование антикоррупционного мировоззрения и другие меры.

На новом этапе развития для нас все это крайне важно. Хорошо известно, что коррупция особенно активно проявляет себя тогда, когда общество находится в стадии обновления. В силу этого многие реформы и реформаторы терпели неудачу, а государства оказывались на обочине истории. Новая Антикоррупционная стратегия Казахстана позволяет прео­долеть такую опасность.

Результаты исследований, проведенных Институтом Всемирного банка, свидетельствуют о том, что страны, успешно противодействующие коррупции и обеспечивающие должный правопорядок, в долго­срочной перспективе могут увеличить национальный доход в 4 раза. По данным аудиторов, в настоящее время совокупная сумма взяток во всем мире только в секторе строительства составляет порядка 860 млрд. долларов. В отдельных странах практически весь экономический рост идет на обогащение чиновников. И это лишь одна сторона издержек коррупции, которая представляет собой серьезное препятствие на пути развития любого государства. Не менее опасна нравственная дезориентация общества, перестающего осознавать опасность и недопустимость коррупции в любых ее проявлениях.

Международная практика и наш собственный опыт показали, что система противодействия коррупции, основанная на принципе превенции, является более эффективной, чем борьба с ее проявлениями. Ставка на карательные функции не дает желаемого результата, загоняя болезнь внутрь, переводя ее в латентную хроническую стадию, а метод превенции сродни своевременной вакцинации, укрепляющей антикоррупционный иммунитет общества.

С учетом изложенного приоритетным направлением деятельности департамента досудебного расследования (антикоррупционной службы) агентства признана работа по предупреждению коррупционных преступлений и правонарушений.

Разработана принципиально новая система оценки эффективности правоохранительной деятельности, осуществляемой агентством. В ней нашли отражение индикаторы результативности работы по превенции коррупции. Ранним выявлением признаков коррупционных действий в сферах расходования бюджетных средств и государственных закупок занимается Центр системного анализа и прогнозирования антикоррупционной службы. Большое внимание будет уделяться своевременному предупреждению нарушений законности при освоении денег, выделяемых на проекты «Нұрлы жол». Кстати, о фактах нецелевого использования этих средств граждане могут сообщать нам по единому для всей страны бесплатному телефону агентства 1494.

Через призму превенции коррупции рассматриваются и вопросы совершенствования сферы государственной службы. Основные усилия агентства будут направлены на достижение максимальной проз­рачности и объективности отбора и продвижения кадров. Для этого, как уже было сказано, будет использоваться интегрированная информационная система «Е-қызмет», позволяющая своевременно предупреждать и пресекать проявления коррупции в работе с персоналом государственных органов. Впервые на системную основу переводится работа по анализу и выявлению коррупционных рисков в деятельности государственных органов, которую будут осуществлять соответствующие подразделения агентства и его территориальных департаментов.

Большое внимание мы намерены уделять работе по антикоррупционному обучению и просвещению. Основная ее цель – повышение уровня информированности населения о коррупции и вовлечение самих граждан в реализацию проектов по профилактике и предупреждению этого явления. Будут разработаны и внедрены образовательные программы, рассчитанные на разные целевые аудитории: учащихся, студентов, государственных служащих, предпринимателей.

Перед агентством стоит задача формирования действенных механизмов предупреждения коррупции при оказании государственных услуг. Эта проблема будет решаться путем расширения возможностей получения государственных услуг в электронном формате и по принципу «одного окна», внедрения комплексной системы мониторинга качества этих услуг (внутреннего и внешнего контроля) и повышения уровня осведомленности населения о порядке их получения.

В этой сфере есть над чем работать. До сих пор многие функции исполнительных органов не включены в Реестр государственных услуг, хотя по определению являются таковыми. Например, вне этого документа оказались такие социально значимые функции, как выдача бесплатных медицинских препаратов, квот для лечения, оказание медико-социальной реабилитации. Этим грешат управления архитектуры и градостроительства, у входа в которые неизменно предлагают «свои» услуги различные ТОО. Таких примеров более чем достаточно и в других отраслях. Все это создает условия для коррупции, снижает доверие народа к органам власти.

Таким образом, содержание работы агентства существенно отличается от практики упраздненных государственных органов, функции и полномочия которых ему переданы. Изучение опыта стран с изначально высоким уровнем коррупции, сумевших решить проблему с помощью специализированных государственных органов, сочетающих функции реализации политики в рассматривае­мых сферах, свидетельствует о том, что мы избрали правильный путь.

Разумеется, нельзя уповать только на возможности агентства, хотя они являются впечатляющими. Очень многое зависит от уровня взаимодействия с другими государственными органами. Необходимо формировать действенные механизмы межведомственного сотрудничества, объединять усилия в русле реализации совместных инициатив и проектов. Такой подход уже приносит свои плоды. На днях совместно со специалистами Министерства по инвестициям и развитию мы завершили работу по выявлению коррупционных рисков в деятельности этого ведомства и его территориальных подразделений, определили конкретные меры по их устранению. Объединение усилий, несомненно, способствовало повышению результативности этой работы.

Мы рассчитываем на поддержку казахстанцев. Практика стран с минимальным уровнем коррупции свидетельствует о том, что эффективность противодействия этому злу зависит в первую очередь от активной гражданской позиции самих членов общества. В соответствии с новой Антикоррупционной стратегией будет использоваться механизм обеспечения гарантий неприкосновенности и безопасности лиц, оказывающих содействие в выявлении и пресечении коррупционных правонарушений и преступлений. Нас всех должна объединять взаимная ответственность за будущее страны.