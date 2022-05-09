Нас ждали дома, мы пришли с победой!

Мой прадед Иван Иванович Степанов

в Великую Отечественную войну пошел на фронт добровольцем, ему было 45 лет.

Родом он из сибирского села Маслянино, а его жена Настасья – из соседнего села Пеньково. Таких, как Иван, на селе называли крепкими мужиками: непьющий, работящий, семью любящий, жену жалеющий, в работе незаменимый. Был он конюхом, лошадей чувствовал, холил, лечил, сам тачал упряжь. К 1941 году у Ивана с Настасьей было две дочери. Старшая Галина только вышла замуж, жила в Исфаре на рудниках, а младшая Зина – с родителями.

Иван был человеком грамотным, научился писать и читать в ликбезе. И дочерей выучил, по тем временам даже очень прилично: Галина окончила семилетку и курсы стрелков, в Сибири она в юности в бригаде заготовителей в глаз пушного зверя била, а Зина окончила восемь классов и отучилась в техникуме на счетовода. Про таких грамотных девушек на селе говорили, что они барышни. Иван Иваныч гордился образованием дочерей, говорил, что теперь они будут заниматься тем, к чему душа лежит – широка у них дорога.

Когда объявили всеобщую мобилизацию, и юноши, мужчины стали уходить на фронт, Иван потускнел, расстроился, его не взяли на войну из-за возраста. Горячий характером, он, как позже рассказывала мне бабушка Зина, за ужинами кипятился:

– Все мужики на фронт идут, немца бить, а кто уже в бойцы не годится, сынов посылают! А за мою семью, стало быть, никто перед Родиной отвечать с винтовкой в руках не пойдет?

Кстати, несмотря на всеобщий тогда атеизм, прадед мой Иван был человеком набожным. Более того, свято верил в различные язычес­кие обряды, здоровался по утрам с солнышком, благодарил за урожай землю, никогда не сквернословил и не повышал голоса. Говорил, что у крикунов и сквернословов силы теряются, небесами им данные. А миром правит любовь – во всех ее проявлениях: к работе, к природе, к семье и просвещению. Она – двигатель сущего.

Но мы о войне. В общем, однажды оседлал Иван коня и поехал в район к военкому – объясняться. Тот сначала пытался убедить Иваныча, что и в тылу здоровые и смекалистые мужики нужны, что развалятся хозяйства без крепкой мужской руки, но был мой прадед так настойчив, что военком махнул рукой:

– Черт с тобой, Степанов, как раз у нас армия просит таких, как ты, конюхов да трактористов. Завтра к утру чтобы был в военкомате с вещами!

И пошел мой прадед служить в конницу. Предварительно попросив своих богов, Землю, Небушко, Воду и Солнце, уберечь его от пуль и штыков, чтобы вернуться домой к жене, к любимым дочерям, к сибирским просторам и к пашне, конюшне. А взамен обещал за свою правду против врагов стоять стеной, спуску не давать.

Ввиду того, что хорошо умел Иван Иванович лечить и дрессировать лошадей, чаще других бойцов ходил на фронте он в разведку. Совсем по-цыгански умел попросить коня не шуметь или лечь на землю, когда надо. Уйти на лошади от погони балками мог так, что и догонять было бесполезно. И в бою берег животных. После войны рассказывал, что немцы при стычках с конными подраз­делениями старались сразу же перебить как можно больше лошадей, обездвижить противника.

– Наши же мужики животных жалели, чтобы стрелять в чужого коня или шашкой порубать, не делали такого, – рассказывал прадед. – А если ранены были лошади сильно, так добивали, не давали мучиться. И… на кухню. Поварам отдавали. Война и есть война. Когда нужно бойцов сытно накормить, и раненая лошадь из-под седла в рацион шла.

Иван Степанов и в Германию со своим взводом вошел на коне. Мужчина, веривший в силы Природы-матери и не получивший за всю войну ни одного ранения! «Заговоренный, – говорили про него соратники. – Лезет в самую гущу – и выходит целым».

– Помню неметчину, особенно как вошли мы в какой-то очень красивый городок, – рассказывал Иван Иванович. – Апрель сорок пятого, все понимают, что Германия побита, что еще немного – и домой. Мимо ратуши местной движемся, а она белоснежная, как куличик на Пасху, я наклонился с коня, подобрал с тротуара кусок древесного угля, видать, рассыпал кто-то, и написал на белой стене: «Здесь были мы! Иван с Саврасым!»

Саврасый – это конь, боевой товарищ прадеда.

С войны вернулся Иван Иваныч в родное село с семью орденами и медалями, и носил он их на пиджаке много лет по всем праздничным дням и серьезным случаям.

Есть у нас еще такая семейная история. Прабабушка Настасья рассказывала, что когда однажды в их село приехал лектор «развенчивать культ Сталина», это уже далеко после войны было, Иван Иваныч послушал его немного вместе со всеми, кто собрался в красном уголке на лекцию, потом встал, снял пиджак с наградами и положил его перед лектором. Сказал: «На, забирай! Я с именем Сталина и с тоской о семье своей в бой шел. Но ты ж сейчас имя Сталина у нас отбираешь, так забери и все заслуги у фронтовиков! Только семью не тронь, не позволю я этого!»

Лекцию свернули, чтобы избежать народного диспута, а Иван Иванычу посоветовали по миру поездить, дочерей навестить. Галина с мужем и детьми жила тогда в Кызыл-Орде, Зина с семьей на станции Колышлей близ Пензы. А еще после войны у Настасьи с Иваном родилась третья дочь, Людочка. Она тогда училась в педагогическом техникуме в Алма-Ате.

Иван с Настасьей махнули на все рукой и поехали, как он сказал, «по зятьям». Несколько лет пожили у Гали, погостили у Зины, Людочка окончила техникум и поселилась в Алма-Ате, учительствовать стала. Пожили старики и с младшей дочкой.

Иван и Настасья прожили вместе 75 лет, умерли, когда им было за 90. А прадед мой, кстати, лет до 80 все работал, где бы и с какой дочерью не жил. Не сиделось ему дома, на люди, как он говорил, «в общество», хотелось.

Да и любил жену Настасью пряниками баловать, а на это деньги нужны. На пенсию пряниками не разбалуешься: сырцовые тогда 90 копеек за килограмм стоили. Вот и подрабатывал мой прадед до самой старости, чтобы улыбалась ему за чаем любимая женщина, которая так ждала его с войны.