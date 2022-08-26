Свежий выпуск Нас ждет реформа 26 августа 2022 г. 2:03 Юлия Миленькая Увеличение числа спортсменов, улучшение спортивной инфраструктуры в городах и селах, популяризация массового спорта, финансирование приоритетных видов – в числе основных направлений развития физической культуры и спорта в нашей стране. По данным Министерства культуры и спорта, на сегодня в стране систематически занимаются физической культурой более 30% населения, а это 6,5 млн человек. Для популяризации массового спорта в регионах страны проводятся различные состязания, в том числе спартакиады, спортивные игры для сельской молодежи. Так, с 15 по 30 сентября в столице стартует многодневный марафон-байга на дистанцию 1 200 км. В соревнованиях примут участие 20 команд из Акмолинской, Карагандинской, Улытауской областей, а также из Туркестана, в котором и пройдет финал. Активно продвигают спортивный образ жизни среди алматинцев. Заместитель руководителя управления спорта города Алматы Бекжан Онжан сообщил, что в восьми районах мегаполиса функционируют 100 досуговых центров, 36 спортивных секций и кружков на бесплатной основе с охватом более 8 тыс. человек. – В целях исполнения Общенационального плана по реализации Послания Президента были сокращены финансовые расходы на содержание профессиональных спортивных клубов с их перераспределением на массовый спорт, – заявил Бекжан Онжан. По словам и. о. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Бекболата Байжанова, в стране все же начнутся реформы в сфере спорта. – Число спортсменов должно увеличиться в три раза, – заявил представитель МКС Казахстана. – В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты. В рамках планируемых реформ спортивным руководством страны будет организована работа тренировочного центра на базе Республиканского колледжа спорта в Алматы. Как отмечает Бекболат Байжанов, работа тренировочных центров – мировая практика, позволяющая сохранять и совершенствовать спортивный резерв. Для налаживания тренировочного процесса команд областей и укрепления механизма финансирования из одного источника рассматривается создание Дирекции спортивного развития по республиканскому аналогу. Представитель МКС РК также отметил, что согласно постановлению Правительства предусмотрена до 2025 года реализация 140 проектов по строительству и модернизации спортивных объектов, на которые выделено 136 млрд тенге. В ближайшее время в Закон «О физической культуре и спорте» будут внесены изменения по нескольким направлениям. В частности, трехчасовой урок физической культуры, введенный во всех школах в рамках статьи 15 закона, уберут в спортивных школах-интернатах для одаренных детей. Разгрузят и работу тренеров, работающих в этих учебных заведениях. Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Айгуль Бектенова подробно рассказала о поэтапной системе обучения детей в сфере спорта, будущих мировых и олимпийских чемпионов: – В стране на данный момент действует 481 детская спортивная школа, в областях функционируют 13 школ-интернатов для одаренных детей, 4 республиканские школы-интерната, один спортивный колледж. Ежегодно в августе по Казахстану идет набор одаренных детей, показывающих результаты. Те, у кого есть задатки, поступают в ДЮСШ, а также школы-интернаты, школы высшего спортивного мастерства и автоматически переходят на государственное обеспечение, которое покрывает не только обучение спортсменов, но и их поездки на соревнования, участие в учебно-тренировочных сборах, экипировку, инвентарь. Что касается программы «АртСпорт», то она была запущена с целью поиска одаренных детей и их дальнейшего распределения в государственные спортивные учебные заведения. По словам заместителя руководителя управления спорта города Алматы Бекжана Онжана, более 60 перспективных детей мегаполиса, участников данной программы, уже зачислены в ДЮСШ. Несмотря на то, что по всей стране в детско-юношеских спортивных школах занимаются 386 тыс. детей, до вершины спортивной пирамиды – национальной сборной, по данным МКС РК, доходят лишь 10% воспитанников учебных заведений. Нередко из спорта уходят после окончания общеобразовательной школы. Молодые спортсмены решают выбрать иной профессиональный путь, поступить в вуз, не связанный со спортом, создать семью. – В связи с этим путем реформирования спортивной образовательной системы в стране будет предусмотрен переход спортсменов из ДЮСШ в Центр олимпийской подготовки, а затем – в школу-интернат. Последние, кстати, теперь имеются во всех регионах. Раньше их было всего четыре на всю страну. Сейчас же их можно найти везде, кроме Мангистау, Атырау и областей, которые недавно открылись. Финальным этапом обучения станет спортивный колледж-интернат, – рассказала Айгуль Бектенова. Что касается натурализованных спортсменов, то на сегодня Министерство ведет политику по их сокращению в национальных сборных. При этом, как отмечают специалисты из МКС РК, приглашение иностранных спортсменов в отечественные команды в свое время принесло свои положительные плоды – появилась внутренняя конкуренция, казахстанские атлеты смогли перенять необходимый практический опыт у иностранных товарищей. Немаловажным вопросом в развитии отечественного спорта является ранжирование его видов. Так, в настоящее время в Казахстане развивается 170 видов спорта, но далеко не во всех казахстанцы показывают международные и конкурентоспособные результаты. – Те виды спорта, которые смогут претендовать на завоевание медалей, будут включены в список приоритетных. Данный список пока не утвержден. Но концепция уже одобрена Министерством юстиции, и на следующий год эта работа будет завершена, – заключила Айгуль Бектенова.