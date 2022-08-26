Нас ждет реформа

Увеличение числа спортсменов, улучшение спортивной инфраструктуры в городах и селах, популяризация массового спорта, финансирование приоритетных видов – в числе основных направлений развития физической культуры и спорта в нашей стране.

По данным Министерства культуры и спорта, на сегодня в стране систематически занимаются физической культурой более 30% населения, а это 6,5 млн человек. Для популяризации массового спорта в регионах страны проводятся различные состязания, в том числе спартакиады, спортивные игры для сельской молодежи. Так, с 15 по 30 сентября в столице стартует многодневный марафон-байга на дистанцию 1 200 км. В соревнованиях примут участие 20 команд из Акмолинской, Карагандинской, Улытауской областей, а также из Туркестана, в котором и пройдет финал.

Активно продвигают спортивный образ жизни среди алматинцев. Заместитель руководителя управления спорта города Алматы Бекжан Онжан сообщил, что в восьми районах мегаполиса функционируют 100 досуговых центров, 36 спортивных секций и кружков на бесплатной основе с охватом более 8 тыс. человек.

– В целях исполнения Общенационального плана по реализации Послания Президента были сокращены финансовые расходы на содержание профессиональных спортивных клубов с их перерас­пределением на массовый спорт, – заявил Бекжан Онжан.

По словам и. о. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Бекболата Байжанова, в стране все же начнутся реформы в сфере спорта.

– Число спортсменов должно увеличиться в три раза, – заявил представитель МКС Казахстана. – В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты.

В рамках планируемых реформ спортивным руководством страны будет организована работа тренировочного центра на базе Респуб­ликанского колледжа спорта в Алматы. Как отмечает Бекболат Байжанов, работа тренировочных центров – мировая практика, позволяющая сохранять и совершенствовать спортивный резерв. Для налаживания тренировочного процесса команд областей и укрепления механизма финансирования из одного источника рассматривается создание Дирекции спортивного развития по республиканскому аналогу.

Представитель МКС РК также отметил, что согласно постановлению Правительства предусмот­рена до 2025 года реализация 140 проектов по строительству и модернизации спортивных объектов, на которые выделено 136 млрд тенге.

В ближайшее время в Закон «О физической культуре и спорте» будут внесены изменения по нескольким направлениям. В частности, трехчасовой урок физической культуры, введенный во всех школах в рамках статьи 15 закона, уберут в спортивных школах-интернатах для одаренных детей. Разгрузят и работу тренеров, работающих в этих учебных заведениях.

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Айгуль Бектенова подробно рассказала о поэтапной системе обучения детей в сфере спорта, будущих мировых и олимпийских чемпионов:

– В стране на данный момент действует 481 детская спортивная школа, в областях функционируют 13 школ-интернатов для одаренных детей, 4 республиканские школы-интерната, один спортивный колледж. Ежегодно в августе по Казахстану идет набор одаренных детей, показываю­щих результаты. Те, у кого есть задатки, поступают в ДЮСШ, а также школы-интернаты, школы высшего спортивного мастерства и автоматически переходят на государственное обеспечение, которое покрывает не только обучение спортсменов, но и их поездки на соревнования, участие в учебно-тренировочных сборах, экипировку, инвентарь.

Что касается программы «АртСпорт», то она была запущена с целью поиска одаренных детей и их дальнейшего распределения в государственные спортивные учебные заведения. По словам заместителя руководителя управления спорта города Алматы Бекжана Онжана, более 60 перспективных детей мегаполиса, участников данной программы, уже зачислены в ДЮСШ.

Несмотря на то, что по всей стране в детско-юношеских спортивных школах занимаются 386 тыс. детей, до вершины спортивной пирамиды – национальной сборной, по данным МКС РК, доходят лишь 10% воспитанников учебных заведений. Нередко из спорта уходят после окончания общеобразовательной школы. Молодые спортсмены решают выбрать иной профессиональный путь, поступить в вуз, не связанный со спортом, создать семью.

– В связи с этим путем реформирования спортивной образовательной системы в стране будет предусмотрен переход спортсменов из ДЮСШ в Центр олимпийской подготовки, а затем – в школу-интернат. Последние, кстати, теперь имеются во всех регионах. Раньше их было всего четыре на всю страну. Сейчас же их можно найти везде, кроме Мангистау, Атырау и областей, которые недавно открылись. Финальным этапом обучения станет спортивный колледж-интернат, – рассказала Айгуль Бектенова.

Что касается натурализованных спортсменов, то на сегодня Министерство ведет политику по их сокращению в национальных сборных. При этом, как отмечают специалисты из МКС РК, приглашение иностранных спортсменов в отечественные команды в свое время принесло свои положительные плоды – появилась внутренняя конкуренция, казахстанские атлеты смогли перенять необходимый практический опыт у иностранных товарищей.

Немаловажным вопросом в развитии отечественного спорта является ранжирование его видов. Так, в настоящее время в Казахстане развивается 170 видов спорта, но далеко не во всех казахстанцы показывают международные и конкурентоспособные результаты.

– Те виды спорта, которые смогут претендовать на завоевание медалей, будут включены в список приоритетных. Данный список пока не утвержден. Но концепция уже одобрена Министерством юстиции, и на следующий год эта работа будет завершена, – заключила Айгуль Бектенова.