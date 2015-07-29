Нас ждет супербой Свежий выпуск 399 Абзал КАМБАР

Объединительный бой пройдет в знаменитом спортивном дворце Madison Square Garden (Нью Йорк). Данный поединок впервые будет транслироваться на телеканале HBO через систему платных трансляций pay-per-view (PPV) – это еще одно достижение в профессиональной карьере нашего соотечественника. В активе 33-летнего Головкина 33 победы (30 нокаутом) и ни одного поражения. 26-летний Лемье за свою карьеру одержал 34 победы (31 нокаутом) и потерпел два поражения.



Лидер первенства – «Кайрат»

По итогам 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов Премьер-лиги определились первая и вторая шестерки. Победителем первого этапа стал «Кайрат». Второе место заняли футболисты «Актобе». Оба клуба набрали по 44 очка, но алматинцы обошли актюбинцев по дополнительным показателям.

Третью строчку занял действующий чемпион «Астана», четвертую – «Атырау», пятую – шымкентский «Ордабасы», а шестую – павлодарский «Иртыш». Эти команды и продолжат борьбу за медали. Во второй шестерке команды, которые будут бороться за места с седьмого по 12-е.

Напомним, что КПЛ проводится в два этапа. На первом этапе матчи игрались по принципу «каждый с каждым» в два круга – на своем поле и поле соперника. А на втором этапе команды, занявшие в турнирной таблице чемпионата после первого этапа места с первого по шестое и с седьмого по 12-е, проводят матчи в группах по принципу «каждый с каждым» в два круга – на своем поле и поле соперника.



