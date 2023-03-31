Нас ждут железные тулпары

В прошедший уик-энд стартовал первый этап серии чемпионата мира по мотогонкам Гран-при (World Championship Motorcycle Racing Grand Prix), который с 2002 года офи­циально использует название MotoGP. Серия гоночных Гран-при разделена на три класса. Класс MotoGP является главным и самым престижным соревнованием по шоссейно-кольцевым мотогонкам на гоночных мотоциклах. Два младших класса Moto2 и Moto3 являются гонками поддержки для MotoGP, но при этом также имеют статус чемпионата мира. Все три класса используют специальные мотоциклы-прототипы, которые отсутствуют в свободной продаже и не разрешены к эксплуатации на дорогах общего пользования.

История гонок на мотоцик­лах исчисляется не одним десятилетием. Эти соревнования с момента возникновения и по сей день пользуются особой популярностью, собирая огромное количество болельщиков как на трассах, так и у телеэкранов.

Первая официальная гонка проведена в столице Франции в 1906 году под эгидой Автомобильного клуба. В состязаниях участвовали разные виды техники, в том числе мотоциклы с тремя и четырьмя колесами. При этом гонки на мотоциклах зародились не во Франции, которая сейчас стала цент­ром мирового мотоспорта, а в соседней Бельгии, где в 1902 году состоялись первые соревнования, подразумеваю­щие прохождение участниками на скорость нескольких кругов по замкнутой траектории. Лишь после этого аналогичные гонки с участием представителей разных стран были организованы в Англии и Франции. А по окончании войны каждый год стала проходить мотогонка Гран-при, организаторами которой выс­тупили мотоциклетные клубы ряда европейских стран. С 1949 года на регулярной основе проводится мировой чемпионат.

Шоссейные гонки на мотоциклах, как и Формула-1 в авто­спорте, считаются соревнованием высшего уровня. Мировые чемпионаты становятся элитным событием. По праву мотогонки по шоссе еще и признаются самыми скоростными – агре­гаты развивают скорости более 300 км⁄ч, проходя при этом многочисленные повороты.

2023 год станет особым для двух стран – Казахстана и Индии, которые впервые примут на своей земле по одному из этапов серии мирового MotoGP. Первый в истории Гран-при Казахстана состоится с 7 по 9 июля (три стартовых и тренировочных заезда, а также главная гонка в последний день) на трассе «Сокол» под Алматы. Этап в Индии пройдет на автодроме имени Будды с 22 по 24 сентября.

И тут стоит обратить внимание на весь календарь сезона, состоящего из 21-го этапа, за которым внимательно будут наблюдать и казах­станские фанаты автомотогонок. Начался новый сезон MotoGP 2023 в минувшие выходные в Португалии. Вторым этапом станет Гран-при Арген­тины, который состоится 2 апреля; 16 апреля в США будет проведен Гран-при Америки; 30 апреля – Гран-при Испании; 14 мая – Гран-при Франции; 11 июня – Гран-при Италии, 18 июня – Гран-при Германии; 25 июня – Гран-при Нидерландов; 9 июля – Гран-при Казахстана; 6 августа – Гран-при Великобритании; 20 августа – Гран-при Авст­рии; 3 сентября – Гран-при Каталонии (Испания); 10 сентября – Гран-при Сан-Марино; 24 сентября – Гран-при Индии; 1 октября – Гран-при Японии; 15 октября – Гран-при Индо­незии; 22 октября – Гран-при Австралии; 29 октября – Гран-при Таиланда; 12 нояб­ря – Гран-при Малайзии; 19 нояб­ря – Гран-при Катара и 26 ноября чемпионат завершится в Испании, когда пройдет Гран-при Валенсии.

Но вернемся к первому этапу – Гран-при Португалии. С этого года MotoGP претерпел одно существенное изменение – к привычной длинной воскресной гонке теперь добавился и субботний спринт длиной в половину дистанции основного заезда. Пояс­ним: если раньше гонщики проводили вначале только тренировочные заезды, а потом у них был специальный спринт, по итогам которого распределялись позиции стартующих (то есть лучший в предварительных заездах стартовал еще и первым в основной гонке, а это весомое преимущество, где на счету каждая доля милисекунды). Теперь же спринт стал самос­тоятельной частью шоу, которое еще и приносит дополнительные очки гонщикам. Тем не менее основные баллы они, конечно же, набирают в наиболее длинной гонке.

Итак, победителем первого этапа Гран-при стал Франческо Баньяя – мотогонщик из Италии, выступающий в MotoGP за команду «Дукати», между прочим чемпион мира MotoGP 2022 года, а также чемпион мира серии Moto2 в 2018 году, у которого теперь в активе 37 очков. Второе мес­то с 25 очками занял испанец Маверик Виньялес из команды «Априлия», а тройку лучших с 16 набранными очками замкнул еще один итальянец Марко Беццекки («Дукати»). Здесь стоит отметить неудачу шестикратного чемпиона мира испанца Марка Маркеса из «Хонды», который сошел с дистанции после столкновения с португальцем Мигелем Оливейрой из «Априлии» и из-за полученной травмы не будет участвовать в следующем состязании.

Гонку конструкторов с 37 набранными очками возглавила итальянская команда «Дукати», на втором месте еще одна итальянская дружина «Априлия» (25 очков), на третьем расположился австрийский КТМ (15), на четвертом – японская «Ямаха» (8) и на пятом – японский автоконцерн «Хонда» (7).