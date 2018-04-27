NASA нацелено на отправку своего нового корабля к Луне в конце 2019 года

В мире
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Фото из открытых источников
Американское космическое ведомство – NASA нацелено на отправку к Луне своего нового корабля Orion в конце 2019 года. Об этом на пресс-конференции в Хьюстоне (штат Техас) сообщила директор Космического центра имени Джонсона Эллен Очоа, передает ТАСС.    

"Мы надеемся осуществить запуск в конце 2019 года, – отметила она. – Это цель, к которой мы стремимся".

Очоа напомнила, что специалисты NASA провели в прошлом году всестороннюю оценку степени реализации проекта создания Orion и высказали предположение, что запуск, скорее всего, придется сдвинуть на начало 2020 года.

"Но мы все же настроены на то, чтобы отправить корабль к Луне в декабре 2019 года", – подчеркнула директор центра.

Предполагается, что это будет непилотируемый полет. Orion облетит Луну и вернется на Землю. Первый же пилотируемый полет к спутнику нашей планеты корабль совершит так же без посадки, согласно нынешним планам NASA, не позднее 2023 года.

Идет сборка

Разработка корабля осуществляется корпорацией Lockheed Martin. Для вывода Orion в космос создается новая тяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS), над которой работают конструкторы корпорации Boeing.

На эти два проекта администрация президента Дональда Трампа запросила у Конгресса США на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, $3,7 млрд. Это позволит "продвигаться к проведению беспилотного испытательного запуска и первого пилотируемого полета вокруг Луны к 2023 году", говорится в бюджетном документе, направленном в феврале на рассмотрение законодателей.

По словам Очоа, параллельно осуществляется сборка сразу двух Orion: в Космическом центре имени Кеннеди на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) и в Сборочном комплексе Мичуд в пригороде Нового Орлеана (штат Луизиана). Вторая капсула будет перевезена на мыс Канаверал летом.

Весной следующего года планируется провести испытание системы аварийного прекращения полета Orion. Для этого корабль после запуска поднимется на высоту около 10 км. "Все испытание продлится 3 минуты", – указала Очоа.

Как ранее отмечал вице-президент Lockheed Martin Майк Хоз, "с самого начала предполагалось, что Orion выведет человечество в космос дальше, чем когда бы то ни было, и чтобы этого добиться, корабль должен иметь мощные и надежные системы". За последний год были набраны "отличные темпы сборки" корабля, заметил он. "Все члены команды понимают, насколько важен нынешний этап проведения испытаний, и что этот корабль означает для нашей страны и будущего пилотируемых полетов", – добавил Хоз.

Между тем изначально намечавшиеся сроки изготовления Orion неоднократно срывались. Некоторые американские специалисты критикуют этот проект и считают его слишком затратным и затянувшимся, особенно на фоне бурного развития в последние годы в США коммерческой отрасли космических полетов. По подсчетам неправительственных экспертов, NASA уже затратило на создание корабля около $14 млрд. При этом еще порядка $19 млрд было израсходовано на изготовление носителей Ares I, Ares V и SLS.

С прицелом на Марс

NASA рассчитывает, что в середине 2030-х годов с помощью Orion астронавты совершат экспедицию на Марс.

"Следующую декаду – 2020-е годы – мы планируем посвятить полетам к Луне и вокруг нее, потому что мы считаем, что необходимо провести много испытаний и многое узнать до того, как мы направимся на Марс", – сказала Очоа.

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