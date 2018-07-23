NASA объявило о создании лунной станции

Аэрокосмическое агентство США NASA планирует в ближайшие восемь лет создать небольшую космическую станцию на орбите Луны. Она должна стать своего рода шлюзом, с помощью которого агентство сможет регулярно отправлять на Луну пилотируемые миссии, сообщает Вести.ru.
Масштабным "лунным" планам NASA предшествовала директива президента США Дональда Трампа от декабря 2017 года: агентство должно вновь отправить астронавтов на Луну, где не было пилотируемой американской миссии после "Аполлона-17" в 1972 году. Это некоторое изменение приоритетов в космосе: администрация предыдущего президента США Барака Обамы уделяла больше внимания цели отправить людей на Марс.
Сейчас NASA работает с компаниями частного сектора наподобие Moon Express, планируя отправить на естественный спутник Земли робот-луноход с инструментами для научных исследований уже в 2019 году, пишет британское издание The Daily Star.
Масштабным "лунным" планам NASA предшествовала директива президента США Дональда Трампа от декабря 2017 года: агентство должно вновь отправить астронавтов на Луну, где не было пилотируемой американской миссии после "Аполлона-17" в 1972 году. Это некоторое изменение приоритетов в космосе: администрация предыдущего президента США Барака Обамы уделяла больше внимания цели отправить людей на Марс.
Сейчас NASA работает с компаниями частного сектора наподобие Moon Express, планируя отправить на естественный спутник Земли робот-луноход с инструментами для научных исследований уже в 2019 году, пишет британское издание The Daily Star.