В мире
NASA опубликовало новое фото Большого красного пятна на Юпитере
NASA опубликовало новое изображение Большого красного пятна на Юпитере, сделанное во время двенадцатого сближения автоматической станции Juno с планетой, передает РИА Новости.

Фотография была составлена из трех отдельных снимков, полученных аппаратом с расстояния в 25 и 49 тысяч километров от облачного слоя газового гиганта.

"Великое пятно" представляет собой мощнейший ураган-антициклон, чьи ветра движутся со скоростью около 430 километров в час. Оно примерно в 1,3 раза шире, чем Земля, а перепад температур в теплых и холодных точках Большого красного пятна превышает несколько сотен градусов.


Популярное

Все
Почему у трех врачей разный диагноз?
И ТЭЦ готовы даром передать
Тайна письма Абая
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Зона заработка
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
Отдых совместили с учебой
Созвучие великих
На ремонт и уголь деньги есть
Не оставляйте детей одних!
Информация в помощь
Не отклоняясь от графика поставок
Битвы за четвертьфинал
Контроль над вирусами
Пусть музыка звучит!
Грязная история
Подземные моря Уфы Ахмедсафина
Дорога к храму
Опасный плюрализм
Дурное дело
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Новая жизнь Второго Павлодара
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Подкралась старость незаметно
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Технологии , В мире
Десятки миллиардов долларов инвестируют США в производство …
В мире
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
В мире
Более миллиона евро выиграла в лотерею уличная попрошайка в…
Происшествия , В мире
Почти неделю не могут потушить лесной пожар в Берлине

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]