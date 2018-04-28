NASA опубликовало новое фото Большого красного пятна на Юпитере
NASA опубликовало новое изображение Большого красного пятна на Юпитере, сделанное во время двенадцатого сближения автоматической станции Juno с планетой, передает РИА Новости.
Фотография была составлена из трех отдельных снимков, полученных аппаратом с расстояния в 25 и 49 тысяч километров от облачного слоя газового гиганта.
"Великое пятно" представляет собой мощнейший ураган-антициклон, чьи ветра движутся со скоростью около 430 километров в час. Оно примерно в 1,3 раза шире, чем Земля, а перепад температур в теплых и холодных точках Большого красного пятна превышает несколько сотен градусов.