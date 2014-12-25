НАСА показало снимок льда на марсианских скалах

НАСА показало изображение скал на поверхности Марса, имеющих необычную текстуру. Снимок доступен на сайте агентства, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
.
Область, представленная на изображении, имеет размеры примерно 1,5 на 3 км. Южные склоны покрыты слоем льда, тогда как на северных лед уже растаял. Также на снимке внизу виден небольшой кратер.
Изображение было получено 30 ноября 2014 года при помощи камеры HiRISE
(High Resolution Imaging Science Experiment). Она является одним из шести основных инструментов, установленных на орбитальный марсианский аппарат НАСА – MRO
(Mars Reconnaissance Orbiter).
MRO был запущен на орбиту Марса в 2005 году. В 2008 его основная миссия подошла к концу, но НАСА продлило работу зонда. Кроме съемки поверхности планеты, аппарат участвует в передаче сигналов на Землю с марсоходов.