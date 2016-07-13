NASA получило первые снимки Юпитера с зонда Juno

Американская автоматическая межпланетная станция Juno передала на Землю первые сделанные ей снимки Юпитера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
По его свидетельству, фотокамера высокой разрешающей способности, чувствительная к свету в видимой части спектра, которой оснащен зонд Juno, благополучно пережила пятилетнее путешествие к Юпитеру и выход на орбиту этой самой большой и древней планеты Солнечной системы, состоявшийся на прошлой неделе. Камера была включена 10 июля, станцию Juno тогда отделяло от газового гиганта около 4,3 млн км. На цветном снимке, опубликованном NASA, виден Юпитер и три из его четырех крупнейших лун: Ио, Европа и Ганимед.
Полученные первые снимки указывают на то, что камера, установленная на зонде Juno, при "первом прохождении через чрезвычайно мощное радиоактивное излучение Юпитера не понесла никаких потерь", отметил один из руководителей нынешней миссии – Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио (штат Техас). Тем не менее фотографии Юпитера в высоком разрешении поступят с Juno на Землю только через несколько недель, уточнило NASA. Оно также добавило, что эта фотокамера не считается одним из научных инструментов, которыми оснащена станция Juno.
Как сообщалось ранее, зонд отправился к Юпитеру 5 августа 2011 года. За время в пути этот космический странник пролетел 2,8 млрд км.