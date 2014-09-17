NASA выбрало компании Boeing и SpaceX для создания нового космического корабля

Как объявил во вторник директор космического ведомства США Чарльз Болден, их проекты отобраны в результате конкурса, в котором также принимали участие другие компании, сообщает ИТАР-ТАСС. Болден отметил, что создание нового американского космического корабля позволит Соединенным Штатам "отказаться от зависимости от России в отправке астронавтов на МКС". В настоящее время международные экипажи добираются до орбитального комплекса только на российских "Союзах".
NASA рассчитывает, что новый космический корабль сможет совершить свой первый пилотируемый полет к МКС в 2017 году. Представители космического ведомства США и раньше заявляли, что к этому времени будут располагать собственным транспортным средством, которое придет на смену шаттлам. До 2017 года будут действовать договоренности между Вашингтоном и Москвой об использовании "Союзов" для доставки американских астронавтов на станцию. По сведениям американских СМИ, NASA выплачивает Роскосмосу за одно место на борту этого корабля примерно $70 млн.
NASA рассчитывает, что новый космический корабль сможет совершить свой первый пилотируемый полет к МКС в 2017 году. Представители космического ведомства США и раньше заявляли, что к этому времени будут располагать собственным транспортным средством, которое придет на смену шаттлам. До 2017 года будут действовать договоренности между Вашингтоном и Москвой об использовании "Союзов" для доставки американских астронавтов на станцию. По сведениям американских СМИ, NASA выплачивает Роскосмосу за одно место на борту этого корабля примерно $70 млн.