Население Казахстана резко помолодело

Общество
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28 февраля 2023 года в Казахстане вступил в силу закон о молодежи. Возраст молодежи в Казахстане увеличен до 35 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Фото: Kazpravda.kz

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения» увеличил численность молодежи в стране с 3,7 млн до 6 млн.

Повышение возраста молодежи до 35 лет дает ей полную возможность широкого использования всех действующих мер государственной поддержки: получение льгот семьями, льготных кредитов, участие в молодежной политике и другое, отметили в МИОР.

С новым законом в Казахстане также появились индекс развития молодежи; молодежь, временно не трудоустроенная (молодежь категории NEET); специалист по работе с молодежью; молодежные трудовые отряды.

 

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