Население Земли в 2100 году составит 11 миллиардов человек

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Население Земли к 2100 году должно составить 11 миллиардов человек – это на 2 млрд больше, чем считалось ранее, сообщает Лента.ру.

Отчет представлен в последнем номере журнала Science. Исследователи обработали последние статистические данные, представленные ООН в июле 2014 года. С вероятностью в 80% население Земли вырастет с 7,2 млрд до 9,6–12,3 млрд (к концу века).

До этого, уже с 1990 годов, среди демографов господствовало мнение, что по достижении 9 млрд количество обитателей планеты стабилизируется или даже начнет сокращаться. Больше всего прироста ожидают в Африке: ее население увеличится вчетверо – с 1 до 4 млрд. Дело в том, что вопреки прогнозам демографов, рождаемость на континенте не падает. Более того, африканские семьи остаются многодетными (в среднем 4–6 детей), во многом из-за дефицита противозачаточных средств.

Наконец, смертность от ВИЧ в Африке сократилась. На других континентах ситуация обещает быть более стабильной. Азия (сейчас – 4,4 млрд) пройдет пик роста в 2050 году (примерно 5 млрд), а потом ее население начнет сокращаться. Численность обитателей Северной Америки, Европы, Латинской Америки будет меньше миллиарда (на каждом континенте).

"Предыдущие прогнозы опирались на конкретные сценарии, и поэтому в них не было никакой неопределенности. Наше исследование более обоснованно статистически, и мы представляем доверительный интервал, который может оказаться полезным для разработки практических мер", – отметил Патрик Герланд (Patrick Gerland), демограф из ООН.

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