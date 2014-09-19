Население Земли в 2100 году составит 11 миллиардов человек

Население Земли к 2100 году должно составить 11 миллиардов человек – это на 2 млрд больше, чем считалось ранее, сообщает Лента.ру.
Отчет представлен в
последнем номере журнала Science.
Исследователи обработали последние статистические данные,
представленные ООН в июле 2014 года. С вероятностью в 80% население Земли вырастет с 7,2 млрд до 9,6–12,3 млрд (к концу
века).
До этого, уже с 1990 годов, среди демографов господствовало
мнение, что по достижении 9 млрд количество обитателей планеты
стабилизируется или даже начнет сокращаться.
Больше всего прироста ожидают в Африке: ее население увеличится
вчетверо – с 1 до 4 млрд. Дело в том, что вопреки прогнозам
демографов, рождаемость на континенте не падает. Более того, африканские
семьи остаются многодетными (в среднем 4–6 детей), во многом из-за
дефицита противозачаточных средств.
Наконец, смертность от ВИЧ в Африке сократилась.
На других континентах ситуация обещает быть более стабильной. Азия
(сейчас – 4,4 млрд) пройдет пик роста в 2050 году (примерно 5
млрд), а потом ее население начнет сокращаться. Численность
обитателей Северной Америки, Европы, Латинской Америки будет меньше
миллиарда (на каждом континенте).
"Предыдущие прогнозы опирались на конкретные сценарии, и поэтому в
них не было никакой неопределенности. Наше исследование более
обоснованно статистически, и мы представляем доверительный интервал,
который может оказаться полезным для разработки практических мер", –
отметил Патрик Герланд (Patrick Gerland), демограф из ООН.