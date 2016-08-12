​Населению – занятость, заводам – сырье

На сегодня в стране более 70–80% молока и мяса производится в личных подсобных хозяйствах. В то же время перерабатывающие предприятия загружены лишь на 60%. Причина тому – нехватка сырья. Поэтому остро встала необходимость создания инфраструктуры для организации заготовки и транспортировки сельхозпродукции личных подсобных хозяйств. В этой связи Минсельхоз разработал план мероприятий, предусмат­ривающий организацию в сельской местности молокоприемных пунктов, семейных откормочных площадок, которые будут объединены в сельскохозяйственные кооперативы.

– В республике числится более 1,5 миллиона человек, относящихся к категории самозанятого населения, и в рамках предлагаемых мер мы планируем вовлечь за счет микрокредитования более 190 тысяч казахстанцев, занятых в личных подсобных хозяйствах, – сообщил на состоявшемся вчера брифинге директор департамента производства и переработки животноводческой продукции Минсельхоза Еркебулан Ахметов.

Программа рассчитана на 3 года. Ее реализация позволит создать более 67 тыс. постоянно действующих рабочих мест. Вновь организуемые сельскохозяйственные кооперативы могут дополнительно заниматься и такими направлениями, как заготовка шерсти и шкур, плодоовощной продукции, пчеловодство, семейное птицеводство и товарное рыбоводство.

Для решения этих задач Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством здравоохранения и социального развития, акиматами областей подписывает трехсторонние планы мероприятий, отражающие индикативные показатели по созданию сельскохозяйственных кооперативов и кредитованию личных подсобных хозяйств. В целом в Минсельхозе планируют до конца 2016 года организовать 192 сельскохозяйственных кооператива, которые объединят 147 молокоприемных пунктов и 2 786 семейных откормочных площадок.

В свою очередь председатель правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жандар Омаров проинформировал, что фонд начал финансирование проектов по трем направлениям: создание сети пунктов приема молока, семейных откормочных площадок и организация на их базе сельскохозяйственных кооперативов, создание сельхозкооперативов на основе финансирования личных подсобных хозяйств по плодоовощеводству. Программа будет в основном реализовываться за счет «Дорожной карты занятости-2020»,«Дорожной карты бизнеса-2020», а также собственных средств фонда.

Так, программа «Береке» направлена на откорм сельхозживотных с целью получения сельхозпродукции. Сумма займа – до 3 млн тенге, в пилотных 5 областях – до 6 млн тенге, ставка вознаграждения – 6%, срок кредитования – до 4 лет. Льготный период по выплате основного долга составляет 6 месяцев. По программе «Бірлік», предусматривающей создание и развитие пунктов по приему молока, можно будет приобрести оборудование для молокоприемных пунктов, молоковозы, а также пополнить оборотный капитал. Сумма займа составляет до 4 млн тенге на 1 молокоприемный пункт, а также до 20 млн – на 1 молоковоз, в зависимости от мощности молокоприемного пункта и молоковоза. Ставка вознаграждения – 6%, срок кредитования – до 4,5 лет, льготный период – до 1 года. По программе «Ынтымақ», направленной на создание и развитие сельскохозяйственных кооперативов по мясной, молочной и плодоовощной продукции, средства направляются на приобретение оборудования, специализированной сельхозтехники для кооперативов, а также на пополнение оборотных средств. Срок кредитования составляет до 7 лет, ставка – 7%, сумма займа – до 50 млн тенге.

По этим программам оборудование может служить залоговым обеспечением до 70% кредита, на остальные 30% требуется отдельное залоговое имущество. Тем самым он представляет собой аналог финансового лизинга.

Как отметил Ж. Омаров, в текущем году из запланированных 25 млрд тенге по «Дорожной карте занятости-2020» Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства выдал 3 600 займов на сумму 8,9 млрд тенге. Занятостью обеспечено более 4 тыс. человек.