Статьи
Наш алюминий – нарасхват
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Новосибирцы провели переговоры с первым заместителем акима области Дуйсембаем Тургановым и руководителями государственных органов и предприятий региона. Представители холдинга также посетили павлодарское АО "Казахстанский электролизный завод" и ознакомились с технологией выпуска алюминия.

По итогам делового диалога стороны выразили намерение подписать соответствующий меморандум о сотрудничестве.

Павлодарским алюминием интересуются бизнесмены Турции и еще ряда государств, которые намереваются выпускать из этого металла различные профили – от листового проката до уголков и труб.

По отзывам экспертов Лондонской биржи металлов, павлодарский алюминий имеет марку высокого качества, и поэтому особо ценится. Даже несмотря на кризисные явления в мире, он, к примеру, успешно экспортируется в Турцию и Беларусь. По словам заместителя руководителя управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области Ануа­ра Мукушева, в прошлом году АО "КЭЗ" поставил на турецкий рынок продукции на 42,6 млн долларов, а за пять месяцев 2015 года объем товарооборота достиг 102,6 млн долларов. Кроме того, в прошлом году вдвое вырос экспорт алюминия в Беларусь. Также в целом отмечается спрос на павлодарскую алюминиевую продукцию четвертого передела. Так, если в 2013 году регион экспортировал алюминиевой проволоки на 6,2 млн долларов, то в прошлом году эта цифра достигла 9,7 млн, положительная динамика отмечается и нынче.

Популярное

Все
В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге
Быть ли сахарной свекле?
Пребывание прибывших
Какие тендеры, такая и вода
Возрождение древней традиции
Визуальный космос
Номады соберутся в Турции
Олимпийские стипендии
Казахстану не удалось хлопнуть дверью
Добро пожаловать, легенда!
Контрафакту – нет!
Раз – подсолнух, два – конопля
В ускоренном режиме
Ее тепла хватало всем
«Интервенты» из стабфонда
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Какие соглашения подписаны между Казахстаном и ОАЭ в рамках визита Смаилова
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Съезд НПП “Атамекен” состоится 4 ноября 2022 года
Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана
Официальный визит Премьера Казахстана в ОАЭ: подписаны соглашения на $900 млн
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода
Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан
Покушения на демократические устои нет!
Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области
Авиабилеты из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге – комментарий КГА
Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Премьер с руководством "Eni"
Выступление Президента Токаева на Общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН
Bank RBK поддержал насыщение рынка доступными лекарствами
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Указ Президента Республики Казахстан
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Статьи
В ускоренном режиме
Статьи
Казахстану не удалось хлопнуть дверью
Статьи
Добро пожаловать, легенда!
Статьи
Олимпийские стипендии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]