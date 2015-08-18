Статьи Наш алюминий – нарасхват Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Новосибирцы провели переговоры с первым заместителем акима области Дуйсембаем Тургановым и руководителями государственных органов и предприятий региона. Представители холдинга также посетили павлодарское АО "Казахстанский электролизный завод" и ознакомились с технологией выпуска алюминия.



По итогам делового диалога стороны выразили намерение подписать соответствующий меморандум о сотрудничестве.



Павлодарским алюминием интересуются бизнесмены Турции и еще ряда государств, которые намереваются выпускать из этого металла различные профили – от листового проката до уголков и труб.



По отзывам экспертов Лондонской биржи металлов, павлодарский алюминий имеет марку высокого качества, и поэтому особо ценится. Даже несмотря на кризисные явления в мире, он, к примеру, успешно экспортируется в Турцию и Беларусь. По словам заместителя руководителя управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области Ануа­ра Мукушева, в прошлом году АО "КЭЗ" поставил на турецкий рынок продукции на 42,6 млн долларов, а за пять месяцев 2015 года объем товарооборота достиг 102,6 млн долларов. Кроме того, в прошлом году вдвое вырос экспорт алюминия в Беларусь. Также в целом отмечается спрос на павлодарскую алюминиевую продукцию четвертого передела. Так, если в 2013 году регион экспортировал алюминиевой проволоки на 6,2 млн долларов, то в прошлом году эта цифра достигла 9,7 млн, положительная динамика отмечается и нынче.