Свежий выпуск Наш Димаш Шинар ХАРЛАМОВА

Известный музыкальный конкурс проходил в белорусском Витебске уже в 24-й раз. Наш талантливый певец покорил зрителей и жюри не только прекрасными голосовыми данными, но и харизмой. По словам Димаша, с самого детства он мечтал об этой победе, и теперь мечта осуществилась.

– Благодарю Айман Мусахаджаеву и моего наставника Майру Даулетбак за поддерж­ку. В наше время это очень важно. В будущем мы хотим поработать и «продвинуть» свои клипы на рынке России, СНГ, потому что «Славянский базар» – это конкурс, который транслируется во всех странах Содружества и котируется очень высоко, – говорит Димаш Кудайберген.

Певец рассказал, что репертуар для выступления подбирался долго и тщательно. В итоге исполнитель представил публике русскоязычную композицию «Опять метель», французскую Sos dun terien un detresse и казахскую народную песню «Дайдидау», которая и покорила всех слушателей.

Также Димаш Кудайберген признался, что мечтает спеть дуэтом с Дмитрием Маликовым и Бибигуль Тулегеновой – людьми, которые с самого детства были его кумирами в музыке.

21-летний казахстанский музыкант стал не только обладателем Гран-при, но и денежной премии в размере 20 тыс. долларов. Второе место – у конкурсантки из Беларуси Валерии Грибусовой, третьим стал Николай Манолов из Болгарии.



