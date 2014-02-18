Наш долг перед собой и обществом

...У крыльца головного офиса областного филиала АО «Казпочта» стал случайно свидетелем такой картины: человек в инвалидной коляске пытался преодолеть несколько высоких ступенек, на которые и здоровые люди в эту зиму ступали с большой осторожностью. Отсутствие пандуса в столь необходимое для посещения граждан с ограниченными физическими возможностями учреждение стало для него непреодолимым барьером. Лестничные марши ожидали его и внутри здания. Он остановился у крыльца с потерянным видом. От предлагаемой помощи некоторых прохожих почему-то отказывался, видимо, не хотел их лишний раз утруждать и выглядеть беспомощным. Да и, возможно, затаил глубоко в сердце обиду на всех нас, на все общество...

Этот эпизод постоянно встает перед глазами, когда речь заходит о тех, кто в силу непредвиденных тяжелых обстоятельств потерял самое дорогое – здоровье и сегодня чувствует себя ненужным обществу, оказавшись один на один со своими проблемами. Отсутствие пандусов во многих зданиях для них – это лишь частичка той большой проблемы, которая встречается на их пути. А ведь многие из этой категории граждан дееспособные, хотят быть вовлеченными в активную жизнь, осознавать себя полноправными членами общества.

– Эти проблемы мы поднимаем не первый год в течение последних 20 лет, – говорит председатель ОО «Центр поддержки парализованных граждан г. Актобе» Куралай Байменова. – И вы знаете, не скажу, что многие вопросы не находят своего решения. Во всяком случае не сравнить сегодняшнее наше положение с тем временем, когда в различных инстанциях наши проблемы оставались неуслышанными. Да, был период, когда нам даже открыто заявляли: мол, сейчас не до вас, давайте сначала дадим работу здоровым гражданам. Действительно, тяжелый был период, но он уже в прошлом.

Куралай Базарбаевна утверждает, что время их закалило и произошло это не без усилий многих общественных организаций, которые стучались во все двери, напоминая о себе. На этой волне постепенно изменился и взгляд в обществе к проблемам инвалидов, повернулась лицом к ним и чиновничья рать. Закрепиться на твердой позиции способствовал и ряд мощных законодательных актов в защиту интересов инвалидов. Одним словом, лед тронулся.

А вот главной, жизнеутверждающей точкой стало Послание Президента народу, в котором Глава государства призвал соотечественников, всех бизнесменов усилить внимание к нашим гражданам с ограниченными возможностями. Для них Казахстан должен стать безбарьерной зоной. Во всем мире в развитых странах люди с ограниченными возможностями вовлечены в активную жизнь страны, не чувствуют себя ущемленными. Чем же хуже мы? К такому шагу общество вполне созрело, считает Куралай Базарбаевна. Многие вопросы ныне разрешаются без особых сложностей. Власть с пониманием относится к их чаяниям. Более того, при акимах городов, областей с недавних пор создан институт советников из числа инвалидов, которые непосредственно информируют местные исполнительные органы о своих проблемах. Куралай Базарбаевна, кстати, и есть советник акима области. Традиционными стали встречи главы региона раз в год и с представителями общественных организаций инвалидов. Такая практика не нарушается вот уже последние восемь лет.

В Актобе в настоящее время работает более 17 общественных организаций, выражающих интересы детей-инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, людей с различными видами заболеваний. Безусловно, помимо этого жизнь подбрасывает немало других острых вопросов. Они касаются, прежде всего, занятости. В области сегодня насчитывается около 20 тыс. инвалидов, и, по словам К. Байменовой, речь не идет о трудоустройстве всех без исключения. По некоторым подсчетам, около 3 000 из них – это дети. Естественно, им не нужна работа. Нужна работа их мамам, тем, кто ухаживает за ними. Это же касается членов семьи, кто ухаживает за ветераном-инвалидом. Трудоспособных же людей с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 63 лет набирается примерно 30% от общего числа.

– Мы говорим лишь о тех, кто слаб, о ком надо позаботиться, кого нужно занять полезным делом, чтобы он был востребован в обществе, – говорит Куралай Базарбаевна. – В развитых зарубежных странах дают работу даже инвалидам с тяжелой группой заболевания. Дают по той простой причине, чтобы он не уронил свое человеческое достоинство. Широко при этом используются услуги индивидуальных помощников, транспортные услуги. То есть все то, что облегчает жизнь инвалида. Такое, безусловно, возможно и у нас.

Начинания по поддержке людей с ограниченными возможностями при содействии местных исполнительных органов, спонсоров в Актобе уже имеют место. Несколько лет назад здесь впервые в стране был сдан в эксплуатацию 40-квартирный малосемейный дом, построенный для инвалидов по специальному проекту . Чуть позднее по инициативе властей был введен в эксплуатацию еще один. В домах есть вся инфраструктура, которая облегчает жизнь человека с ограниченными возможностями. Это специальные лифты с широкими проемами, большие лоджии и большие коридоры в квартирах, в которых могут развернуться сразу три-четыре инвалидные коляски… При малосемейном доме по улице Маресьева на первом этаже создан центр активной реабилитации инвалидов. В другом доме в районе Болашак расположился тот самый центр, которым руководит К. Байменова. Куралай Базарбаевна считает, что будущее – за такими домами.

Какую работу выполняет центр поддержки парализованных граж­дан? Здесь работает общественная приемная, куда в день обращается до десяти человек. Функционирует она уже около восьми лет. Для чего? Это первая точка, куда приходит человек за помощью. Приходит с разными проблемами: у кого-то нет угля, у кого-то завалился забор… А у кого-то и вовсе депрессия, будто наступил конец света. И каждый находит здесь поддержку. Помогут здесь и с одеждой, и с продуктами питания, коль в них есть нужда. При центре действует своеобразная скорая социальная помощь – это набор продуктов из АО «Рамазан». Каждый год с предприятием заключается договор, и спонсор поставляет центру 10–12-килограммовые наборы продуктов. Многое делает центр при содействии горотдела и облуправления культуры для психологической, моральной поддержки инвалидов. Это конкурсы, фестивали, хоровое пение, забеги на коляс­ках, рыбалки, экскурсии... Работает тут и парикмахерская. А открыли ее два волонтера из Южной Кореи с намерением обучать этому делу инвалидов. Есть мастерская по ремонту инвалидных колясок.

Специальных собственных производств у объединения нет. А вот точечных, куда можно было бы по мере возможности трудоустроить людей при содействии властей, бизнесменов – их немало. Поэтому кто-то работает в сфере торговли, быта, услуг, юстиции – есть среди инвалидов юристы-адвокаты, экономисты, бухгалтера.

Проблема занятости все же остается самой острой. Для ее решения потребуется еще не один год. Поэтому К. Байменова вынашивает идею создания в Актобе крупного ресурсного центра, в котором сошлись бы интересы работодателей, соискателей работы и интересы общества. Те предприятия, которые не могут принять на работу инвалидов, могли бы финансировать ту или иную услугу. Его структуру она представляет в виде ромашки: в середине мозговой центр, а лепестки – это малые цеха, предприятия, общепит, другие услуги. Это огромный инфраструктурный цикл, куда мог бы прийти подзаработать любой инвалид, малообеспеченный человек, или тот, кто оказался в трудной жизненной ситуации. При этом ему не нужно собирать сотни справок и подписывать всевозможные заявления: просто пришел сюда, нашел подходящую для себя работу на день, на неделю и получил заработанное. Появятся в центре и возможности для переобучения – курсы часовщиков, мебельщиков. Хочет просто поесть – для этого будет работать общественная столовая. Подобный ресурсный центр в перспективе, пожалуй, реально может стать одной из форм организации занятости населения, где отсутствует тяжелая бумажная бюрократия.

– От имени членов нашего объединения могу заверить, что если в будущем будут созданы такие условия, мы будем работать так, что за нас стыдно не будет, – говорит Куралай Базарбаевна. – Потому что жизнь доказала, что люди с ограниченными возможностями – очень ответственные, и готовы работать не только ради куска хлеба, а чтобы быть востребованными и полезными обществу.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ

фото из архива