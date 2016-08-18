​Наш фольклор на австрийской сцене

Он в 73-й раз прошел в австрийском городе Филлахе. В течение двух дней австрийские и зарубежные фольклорные ансамбли, приехавшие из разных европейских стран, показали свое искусство более чем 50-тысячной зрительской аудитории. Нашу страну представляли артис­ты Южно-Казахстанской областной филармонии им. Ш. Калдаякова. Фольклорный ансамбль «Тұмар» и танцевальный коллектив «Қазына» представили европейской публике свои самые лучшие композиции, сполна раскрывающие суть хореографического искусства казахов и богатство национального костюма. Благодаря учас­тию южан в фольклорном фестивале Villacher Kirchtag европейская общественность смогла познакомиться с национальными культурными ценностями Казахстана.

Двухдневный фестиваль завершился парадом-шествием. Более трех тысяч участников фестиваля, облачившись в национальные костюмы, прошествовали по центральным улицам австрийского города. Поездка организована акима­том Южно-Казахстанской области и посольством Казахстана в Австрии при поддержке почетного консула РК в Каринтии П. Зандриссера. Она стала шагом для развития двусторонних связей и дальнейшего межрегионального сотрудничества Казахстана и Федеральной земли Каринтия Австрии.

В ходе поездки делегации ЮКО в Австрию в Доме приемов Europahaus города Клагенфурта прошел концерт «Жемчужины Казахстана», который посетили представители общественно-политических и деловых кругов Федеральной земли Каринтия.