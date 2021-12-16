Наш исторический выбор

Независимому Казахстану исполняется 30 лет. 16 декабря 1991 года был принят Конституционный закон «О государственной независимости Респуб­лики Казахстан», закрепивший суверенность нашего государства на международной арене и способность самостоятельно решать вопросы внутренней и внешней политики, соблюдая при этом нормы международного права.

С этой даты под руководством Первого Президента Лидера Нации – Елбасы Нурсултана

Абишевича Назарбаева народ Казахстана сделал истори­чес­кий выбор в пользу неза­висимос­ти, встав на путь построения демократического, светского, правового и социального государства.

Принятая в 1995 году Конституция закрепила избранный путь и на протяжении всего последующего времени успешно обеспечивает волю народа, создав правовые основы для достойной жизни своим граж­данам и свободного развития личности, эффективно реализуя провозглашенную приверженность идеалам свободы, равенства и согласия.

В продолжение фундаментальных задач, поставленных Елбасы, и сегодня казахстанская модель государственного устройства и ее правовая система под руководством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева развиваются в условиях верховенства закона, обеспечения прав и свобод граждан. Развитие и эволюция этих процессов способствуют стабильности и преемственности в развитии общества и государства.

Немаловажная роль в этом созидательном движении принадлежит Парламенту, который посредством своих конституционных полномочий обеспечивает регулярную модернизацию законодательного закрепления всех отношений, возникающих в обществе и требующих правового регулирования, максимально стремясь к обеспечению прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией страны.

За годы независимости создана нормативная правовая база, послужившая прочным фун­даментом динамично развивающегося государства, институтов и общества.

В настоящее время правовое регулирование государства обеспечивается 1 514 законодательными актами.

Только в последнее время приняты поправки в законы, стимулирующие участие женщин и молодежи в общественно-политических процессах, в частности, определены квоты в размере не менее 30% для лиц, не достигших 29-летнего возраста, и женщин для регис­трации кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихата от одной политической партии.

В рамках дальнейшего развития процесса многопартийности и вовлечения в процесс выработки и принятия государственных решений новых полити­ческих партий законодательством преду­смотрено снижение барьера для регистрации политических партий.

Законодательные изменения коснулись выборных процессов и направлены на развитие политической конкуренции и плюрализма мнений, включая введение пропорциональной системы выборов депутатов местных представительных органов, а также внедрение прямых выборов руководителей территориальных единиц (акимов).

Имплементация требований, в частности, Пакта о гражданских и политических правах способствовала изменениям нормативных актов в сфере уголовного правосудия, гуманизации уголовной политики государства, снижению ее репрессивности, реформированию правоохранительной и судебной систем государства.

Принятые в 2020 году изменения в уголовно-процессуальное законодательство стали законодательной основой для внедрения трехзвенной модели уголовного судопроизводства, направленного на четкое разделение функций государственных органов по производству уголовных дел, обеспечению прав граждан в уголовном процессе, исключению необоснованного затягивания расследования, повышению статуса прокуроров.

Происходящие реформы уголовной политики государства позволили значительно снизить тюремное население. Так, если на заре независимости Казахстан занимал в тюремном рейтинге 3-е место с количеством почти в 100 000 человек в местах лишения свободы, то на сегодня благодаря законодательным реформам тюремное население снижено, и Казах­стан уже занимает 100-е место в мировом тюремном рейтинге. Модернизация пенитенциарной системы в части обеспечения условий содержания основывается на Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными (Правила Манделы).

Снижению тюремного населения также способствовала реализация единовременного акта гуманности уголовно-правового характера – за годы независимости проведено 9 амнистий. Законом «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» охвачено более 14 тыс. осужденных, прекра­щено производство 5 тыс. уголовных дел, находящихся в производстве органов досудебного расследования.

В январе 2021 года Казах­стан присоединился ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о граж­данских и политических правах по отмене смертной казни. При этом следует отметить, что с 2003 года в Казахстане в соответствии с Указом Президента действует мораторий на смертную казнь, а с 2004 года законодательно введено альтернативное наказание исключительной мере – пожизненное лишение свободы.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-­Жомарта Токаева, выраженным на VI заседании Национального совета общественного доверия, смертная казнь в Казахстане полностью отменена, что находит отражение в уголовном законодательстве.

В целях совершенствования антикоррупционного законодательства, а также снижения индекса показателей коррупции Казахстана в мировых рейтингах ратифицировано Соглашение между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей Группы государств против коррупции

(ГРЕКО) и членов оценочных групп.

Данным соглашением Казах­стан 1 января 2020 года вступил в Группу государств против коррупции, что позволит экспертам Совета Европы проводить регулярный мониторинг антикоррупционного законодательства и в целом проводимой антикоррупционной политики в нашей стране.

Важным событием в правовой политике государства является развитие административной юстиции и принятие Админист­ративного процедурно-процессуального кодекса, которым закреп­лены гарантии, позволяющие гражданам реально принимать участие в процессе принятия управленческих решений; установление эффективных механизмов защиты прав граждан при рассмотрении споров с органами власти в вышестоящем органе и суде.

В Казахстане функционирует Международный финансовый центр «Астана», созданный для обеспечения привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развития рынка ценных бумаг и обеспечения его интеграции с международными рынками капитала.

Суд МФЦА впервые в Центральной Азии представляет судебную систему, основанную на нормах и принципах права Англии и Уэльса. Он действует в соответствии с наилучшими международными стандартами для разрешения гражданских и коммерческих споров.

В своих обращениях к народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что казахстанское общество предъявляет новые требования к правоохранительным органам, и в данном контекс­те определил необходимость интеграции силовых структур в применении передовых методов работы и международной практики, при этом обозначив важность открытого диалога сотруд­ников правоохранительных органов с гражданами, переход к сервисной модели, основанной на опыте ведущих мировых прак­тик, нацеленный на обеспечение безопасности населения и удовлетворенность граждан. Данные процессы безусловно сопровождаются законодательными изменениями в сфере правоохранительной и судебной систем.

И следуя по пути реформ, проводимых Президентом страны по дальнейшей модернизации и демократизации общества, Парламент Республики Казах­стан как орган законодательной власти на протяжении всего времени независимости государства является надежным гарантом защиты конституционных прав и свобод граждан.