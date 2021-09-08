​Наш курс незыблем

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Галым Ахмедьяров, директор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана

Касым-Жомарт Кемелевич обозначил четкие ориентиры в решении вопросов, связанных с базовыми сферами, от которых зависят благосостояние и безопасность нашей страны. Президент выступил с рядом инициатив, направленных на повышение конкурентоспособности экономики и глубинной цифровизации, эффективности системы здравоохранения, обеспечение качественного образования, совершенствование региональной политики, формирование эффективной экосистемы на рынке труда, политическую модернизацию, защиту прав человека и консолидацию общества.

Глава государства отметил, что Казахстан входит в совершенно новую эпоху, несущую фундаментальные изменения во все сферы жизни. Наша стратегическая цель – усилить лидирующую роль в Центральной Азии и укрепить свои позиции в мировой экономике. «Наш курс незыблем, цель ясна. Мы знаем, что необходимо делать для ее достижения. Мы последовательно воплощаем в реальность наши планы и доведем до конца все начинания. Мы готовы к любым вызовам и трудностям», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Коллектив «Астана Опера» полностью поддерживает выб­ранный Президентом страны курс развития. Мы уверены, что благодаря выполнению духа и буквы этого Послания, созидательному труду всех казахстанцев, миру и согласию в нашем доме мы построим сильное государство, чтобы каждый граж­данин ощущал плоды нашей независимости.

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