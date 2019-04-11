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​Наш мудрый народ един
Юсуп Келигов, член правления ОЮЛ «Ассоциация развития культуры чечено-ингушского общества «Вайнах»

В нынешней мировой обстановке для нас важно сохранить преемственность стратегического курса, что обеспечит стране дальнейшее развитие и благополучие.

«Наш мудрый народ един», – заметил в своем обращении Касым-Жомарт Токаев. И это действительно так. Хочу заверить, что наша Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» приложит все силы для того, чтобы согласие в стране было всегда.

Мы примем активное участие в выборах, чтобы подтвердить наши единство и межнациональное согласие, приверженность стратегическому курсу Елбасы, реформам, направленным на укрепление экономики, развитие социальной сферы, улучшение благосостояния казахстанцев. 

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