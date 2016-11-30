​Наш общий успех

Именно персонификация власти, уникальный уровень доверия народа своему руководителю позволяли нам пройти кризисные, а порой катастрофические полосы, заявить о себе такой моделью развития, которую сейчас внимательно изучает весь мир.

25 лет истории независимого Казахстана теснейшим образом связаны с именем Первого Президента Республики Казахстан. Казахстанский путь развития надо исследовать в иной системе координат, нежели иные государства, поскольку Казах­стан многонационален, обладает самобытной культурой, в то же время современно органичен и в развитии отличается особым подходом: не стагнацией, а мощной динамикой. Не догматическим следованием в русле навязанных извне идеологических штампов и стереотипов, а прагматикой здравого смысла и интересов казахстанского народа.

Болезненный переход от экономики командной к рыночной породил проблемы беднос­ти и безработицы, создавал питательную почву преступнос­ти, порождал общественную депрессию и наращивал потенциал­ общественной нестабильности. Но все эти вызовы удалось устранить благодаря решению почти нереальных задач – предотвратить экономический и политический обвал, вернуть народу веру в государство и национальное достоинство. В стране были выстроены четкие правила для недопущения таких крайностей, как безработица и обнищание населения, приняты шаги для важнейших предпринимательских начинаний, для борьбы с коррупцией, для устранения неполноты и нестабильности нашего законодательства.

В поисках оптимальной формулы экономического и со­циального развития успешные политики руководствуются необходимостью действия, а не чистотой идеологических установок, отбирают и сочетают разные принципы.

И вряд ли история обойдет своим вниманием сложные обс­тоятельства принятия личной политической ответственнос­ти за совершаемые действия или не воздаст должное смелости начинаний. Достаточно вспомнить Стратегию развития Казахстана-2030, которая была предложена Президентом страны еще в 1997 году. Как тогда сказал Глава государства, «мы – евразийская страна, имеющая свою собственную историю и свое собственное будущее. Наша модель впитает в себя достижения разных цивилизаций. Казахстан станет Центральноазиатским барсом и будет служить примером для других развивающихся стран. Казахстанский барс будет обладать и западной элегантнос­тью, и восточной мудростью, и выносливостью».

В результате были созданы реальные правовые и организационные основы экономики, а главное – поворот к ее инновационному качеству. Было создано суверенное государство с независимой внешней политикой.

Но мир не стоит на месте, перед страной встают новые вызовы и угрозы, поскольку сейчас все государства переживают очень сложный период­ своей истории. Это – время глобальных трансформаций и перемен, так называемый «период турбулентности». Те инструменты, на которые только вчера можно было опереться и двигаться дальше, сегодня не работают. И встает резонный вопрос: что делать? Насколько мировые тренды вписываются в нашу действительность? Как мы сможем выйти из этого кризиса обновленными и сильными?

Поиск ответов невозможен без понимания основных трендов развития экономических, политических и правовых сис­тем в целом, во всем мире.

А это, во-первых, конкуренция за инвестиции. Во-вторых, конкуренция за технологии. Причем не только в производственном смысле, но и в социальном контексте. В-третьих, конкуренция различных правовых систем за лояльность граждан к своим странам.

Как бы мы ни относились к турбулентности как новой возможности, «глобальное общество риска» с его неопределенностью и нестабильностью имеет место быть. Кстати, по наблюдениям социологов, это также вызывает ослабление устойчивости правосознания отдельных граждан.

Это означает, что все действия и меры, принимаемые государством, должны быть созвучны стремлениям, чаяниям, настроениям общества. Важно, чтобы каждый понимал и видел на практике, что государство разделяет его заботы, уважает права и законные интересы, стремится удовлетворить пот­ребности с тем, чтобы гарантировать достойную жизнь и свободное развитие. Тогда будет обеспечена широкая общественная поддержка власти. Общество и государство взаимо­связаны и взаимозависимы, и их интересы должны совпадать. Одним словом, наступила новая реальность, и она должна быть основана на понимании большинством действий государства, а ожидания большинства соразмерными.

Дефицит мудрой воли в этих условиях, если говорить в целом о мире, – катастрофичен. Но не для Казахстана. Лидер нации – Первый Президент Рес­публики Казахстан Нурсултан Назарбаев ведет нашу страну к успеху. И здесь важна просчитанность будущего. Превращение будущего в четкий проект. Его обоснованность вообще и правовая обоснованность в частности. Поэтому Главой государства выдвинуты Пять институциональных реформ и План нации «100 шагов» для дальнейшего государственного строительства. По каждому из этих направлений определены четкие задачи и конкретные пути достижения поставленных целей, которые и являются ответами на современные вызовы.

Сегодня страной проделан большой путь. Но историчес­кая дистанция, которая поз­воляет полностью оценить масш­таб дея­тельности Первого Президента – Лидера нации Нурсултана­ Назарбаева, еще не пройдена. Потенциал далеко не исчерпан. Сконструированное Главой государства пространство власти держит его и удержит в будущем. Исторический деятель остается в строю до тех пор, пока востребованы его стиль и способ руководства.

Нурсултан Назарбаев является главным автором идеи сильного и процветающего Казах­стана, но эта идея основывается в том числе и на утверждении Президента о том, что не все зависит от власти, многое зависит от самих казахстанских граждан, степени их ответственности перед будущими поколениями.