Свежий выпуск Наш опыт взяли на вооружение Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам завершившихся выборов Президента РК, заявил Юрий Сметанин, заместитель председателя избирательной комиссии Алтайского края.

– В составе нашей делегации, приехавшей в соседний приграничный регион, находятся 13 наб­людателей миссии СНГ, представляющих Алтайский край. Мы видели, как проходили выборы в Восточно-Казахстанской области, и теперь можем говорить о том, что население вашей страны очень ответственно отнеслось к проведению избирательной кампании, – сказал он.

Сергей Пчеляков, заместитель главы города Рубцовска, отметил высокую явку казах­станцев, в том числе молодежи, мизерный процент открепительных талонов, очень уважительное отношение к пожилым людям. Мнение, высказанное Ю. Сметаниным и С. Пчеляковым, поддержал и Ауельхан Джаксанбаев, один из трех международных наблюдателей, представлявших Республику Алтай.

Участники пресс-конференции были единодушны и в том, что выборы Президента РК прошли в атмосфере прозрачности и абсолютного доверия.



