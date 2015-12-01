​Наш ответ на глобальные вызовы

501
Жумахан МЫРХАЛЫКОВ, ректор Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, член-корреспондент Национальной академии наук

Нынешнее Послание Президента народу Казахстана общественность страны ожидала с особым интересом. Стратегические задачи, поставленные Главой государства, его глубокое понимание глобальных вызовов и конкурентных преимуществ страны в условиях возрастающей неопределенности и финансовой турбулентности мировой экономики подтвердили приверженность государственного курса на модернизацию всего общества и выполнение социальных гарантий. В очередной раз Президент отметил, что во времена глобальных кризисов для таких быстро развивающихся стран, как Казахстан, открываются новые возможности. Главное – иметь продуманную антикризисную программу и видеть свои конкурентные преимущества. И такая антикризисная стратегия у Казахстана есть.

Послание стало логическим продолжением Плана нации «100 конкретных шагов» и обозначило новые подходы, отражающие специфику современной конъюнктуры мировых товарных рынков. Приоритетное внимание Глава государства уделил усилению тренда индустриализации и построению научно-инновационных кластеров, формирующих архитектуру будущей национальной экономики. Это значит, что высшая школа должна гармонично включиться в инновационную инфраструктуру страны, обеспечив генерирование новых знаний и инноваций, передачу их в производственную среду и развитие у будущих специалистов современных компетенций.

Для региональных университетов этот вопрос принципиально важен и в силу того, что перенос акцентов на региональное развитие и формирование в них новых драйверов экономического роста накладывает на вузы дополнительную ответственность. В первую очередь это связано с тем, что именно университеты способны стать локомотивами инновационного развития регионов, обеспечив научное сопровождение проектов по наращиванию экспортного потенциала. Для этого научные проекты, выполняемые в академической среде, должны ориентироваться на конкретный результат, способный принести региону ощутимую пользу в виде создания новых продуктов, технологий и, соответственно, рабочих мест.

Научный и кадровый потенциал университетов, накопленные традиции в подготовке кадров – залог формирования специалиста нового поколения, способного креативно мыслить и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Важным направлением работы вузов должны стать развитие предпринимательских навыков студентов и всемерная поддержка студенческих инициа­тив по созданию стартапов.

Грандиозные цели, определенные Лидером нации, базируются на прочном фундаменте – национальной идее «Мәңгілік Ел», ставшей идео­логическим стержнем нынешнего Послания. Призыв Главы государства к нашей молодежи – осваивать рабочие профессии, заниматься самообразованием – требует от образовательной системы кардинального повышения качества и внедрения моделей обучения, ориентированных на получение практических компетенций.

Наша студенческая молодежь не мыслит себя вне своей Родины и связывает свою судьбу с ее прошлым, успешным настоящим и великим будущим. Только получив качественные профессиональные навыки, можно стать частью единой и сплоченной команды, вдохновиться прекрасной мечтой о великом и процветающем Казахстане. Поэтому инициатива Президента о внедрении бесплатного технического образования и создании региональных центров по подготовке кадров стала для молодых граждан нашей страны одним из важнейших моментов Послания. Рациональный стиль обращения Президента к народу, обоснованность предлагаемых решений не вызывают сомнения в выполнении поставленных задач. Эта уверенность основывается на вере в Лидера нации – талантливого реформатора, признанного на мировой арене политиком планетарного масштаба. Сила нашей страны – в благородстве целей, в единстве наших ценностей, созидательной силе и мудрости казахстанского народа. 

Популярное

Все
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс завершился досрочно
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Пентагон тратит $77 млн на дрессировку дельфинов каждый год
Мощный шторм обрушился на Финляндию
Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
Туроператоров будут субсидировать за каждого иностранного туриста
В Мексике поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Казахстанские санатории на Иссык-Куле обрели статус отелей
Утверждена Концепция развития АНК до 2030 года «Единство в многообразии»
Повышение пенсий и пособий: что предусмотрено бюджетом в 2026 году
Господдержка туризма станет адресной: Мажилис рассматривает новый законопроект
Казахстанская ученая доказала противодиабетические свойства цикория
Зампреда АРРФР освободили от должности
Беспилотное такси будет ездить по столичным улицам
Первый в мире конвертоплан совершил полет в Китае
Антигололёд без соли: новые решения в РК
День армейской авиации отмечают сегодня в Казахстане
Верховный Суд подвёл итоги за 2025 год
В Минобороны подвели спортивные итоги
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Набрал штрафов почти на миллион!
Новоселье под Новый год
Труд – это шанс на новую жизнь
Вторая жизнь пластика
Лист ожидания – шанс на спасение
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]