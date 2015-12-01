Нынешнее Послание Президента народу Казахстана общественность страны ожидала с особым интересом. Стратегические задачи, поставленные Главой государства, его глубокое понимание глобальных вызовов и конкурентных преимуществ страны в условиях возрастающей неопределенности и финансовой турбулентности мировой экономики подтвердили приверженность государственного курса на модернизацию всего общества и выполнение социальных гарантий. В очередной раз Президент отметил, что во времена глобальных кризисов для таких быстро развивающихся стран, как Казахстан, открываются новые возможности. Главное – иметь продуманную антикризисную программу и видеть свои конкурентные преимущества. И такая антикризисная стратегия у Казахстана есть.

Послание стало логическим продолжением Плана нации «100 конкретных шагов» и обозначило новые подходы, отражающие специфику современной конъюнктуры мировых товарных рынков. Приоритетное внимание Глава государства уделил усилению тренда индустриализации и построению научно-инновационных кластеров, формирующих архитектуру будущей национальной экономики. Это значит, что высшая школа должна гармонично включиться в инновационную инфраструктуру страны, обеспечив генерирование новых знаний и инноваций, передачу их в производственную среду и развитие у будущих специалистов современных компетенций.

Для региональных университетов этот вопрос принципиально важен и в силу того, что перенос акцентов на региональное развитие и формирование в них новых драйверов экономического роста накладывает на вузы дополнительную ответственность. В первую очередь это связано с тем, что именно университеты способны стать локомотивами инновационного развития регионов, обеспечив научное сопровождение проектов по наращиванию экспортного потенциала. Для этого научные проекты, выполняемые в академической среде, должны ориентироваться на конкретный результат, способный принести региону ощутимую пользу в виде создания новых продуктов, технологий и, соответственно, рабочих мест.

Научный и кадровый потенциал университетов, накопленные традиции в подготовке кадров – залог формирования специалиста нового поколения, способного креативно мыслить и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Важным направлением работы вузов должны стать развитие предпринимательских навыков студентов и всемерная поддержка студенческих инициа­тив по созданию стартапов.

Грандиозные цели, определенные Лидером нации, базируются на прочном фундаменте – национальной идее «Мәңгілік Ел», ставшей идео­логическим стержнем нынешнего Послания. Призыв Главы государства к нашей молодежи – осваивать рабочие профессии, заниматься самообразованием – требует от образовательной системы кардинального повышения качества и внедрения моделей обучения, ориентированных на получение практических компетенций.

Наша студенческая молодежь не мыслит себя вне своей Родины и связывает свою судьбу с ее прошлым, успешным настоящим и великим будущим. Только получив качественные профессиональные навыки, можно стать частью единой и сплоченной команды, вдохновиться прекрасной мечтой о великом и процветающем Казахстане. Поэтому инициатива Президента о внедрении бесплатного технического образования и создании региональных центров по подготовке кадров стала для молодых граждан нашей страны одним из важнейших моментов Послания. Рациональный стиль обращения Президента к народу, обоснованность предлагаемых решений не вызывают сомнения в выполнении поставленных задач. Эта уверенность основывается на вере в Лидера нации – талантливого реформатора, признанного на мировой арене политиком планетарного масштаба. Сила нашей страны – в благородстве целей, в единстве наших ценностей, созидательной силе и мудрости казахстанского народа.