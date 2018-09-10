Наш первый «Лев»!

Эмир Байгазин выступил на картине в качестве сценариста, режиссера, оператора-постановщика, продюсера и монтажера. В производстве заключительной части трилогии (первые две – «Уроки гармонии» и «Раненый ангел») участвовали Минис­терство культуры и спорта РК, АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова, Польский институт кино и фонд Sorfond (Норвегия). На стадии развития проект получил грант MPA APSA.

В конкурсной программе «Горизонты» участвовали еще 18 авторских фильмов, представляющих новые тенденции в развитии кинематографа. Награду за лучшую режиссуру получила Агнешка Пучило, представитель польского ко-продюсера картины компании Madants. Сам Байгазин отправился представлять фильм на фестиваль в Торонто.

Мировая премьера картины состоялась 4 сентября, и уже вышли рецензии ведущих международных изданий о кино. Так, Hollywood Reporter отмечает, что «стиль Эмира Байгазина узнаваем в каждом кадре – это чудо изящной композиции. Его образы дышат в интерьерах дома, сельских экстерьерах и в экспансивной красоте природы вокруг, как дополнение к пониманию неторопливого развития драмы. Режиссер впервые выступает в качестве оператора фильма. Широкие кадры мастерски откалиброваны с точки зрения пространственной динамики, а персонажи фиксированы или перемещаются естественно... «Река» – странный и притягательный образ загадочного путешествия за пределы арт-хауса. Настолько она визуально восхитительна и богата гуманистическими наблюдениями».

Screen Daily подчеркивает: «В кинематографическом стиле Эмира Байгазина всегда есть скрытый смысл повествования, заставляющий задуматься о тайнах, исследующих вопросы личной свободы, искушения и семейных связей». Nonsolo cinema обращает внимание на выдающуюся работу режиссера с молодыми актерами: «Он добился выразительной, шоки­рующей правды жизни на экране. Солнечные лица братьев, как и тень лица Каната, безусловно, останутся в анналах истории кино Центральной Азии».

Напомним, что дебютная картина Эмира Байгазина «Уроки гармонии» получила «Серебряного медведя» на Берлинале за выдающиеся художественные достижения (2013). Премьера второго фильма – «Раненый ангел» – также состоя­лась на Берлинском кинофестивале в рамках программы Panorama Special (2016). В августе 2018 года Эмир Байгазин был удостоен специального приза «За вклад в красоту мирового кинематографа» на кинофестивале Anonimul в Румынии, где прошла и премьера его черно-белого фильма «Хотите посмотреть на звезды?».