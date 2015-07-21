Наш путь веры Свежий выпуск 1130 Серикбай кажы ОРАЗ, наиб муфтий, главный имам мечети «Хазрет Султан»

Когда же стали на путь ислама, то начали понимать, что «алимсак» происходит от арабского слова «аль-мисак» и означает «священный обет», то есть обещание человеческих душ жить в покорности Великому Творцу. Мы сохранили свою веру, не изменяли своим традиционным ценностям и смогли создать процветающее общество благодаря искренним молитвам и намерениям наших прадедов. Они приняли ислам всем сердцем. Культура, история и традиции, сущность и обыденная жизнь нашего народа на протяжении многих веков тесно взаимосвязаны с исламом.

Ислам, который в VIIІ веке начал распространятся в Центральной Азии, затем на казахской земле, с того времени стал духовной опорой народа. Через территорию Казахстана проходил Великий шелковый путь, в городах строились мечети и мавзолеи. Великие исламские просветители, которые вышли из Исфиджаба, Тараза, Отрара, внесли неоценимый вклад в исламскую цивилизацию. Аль-Фараби, Ахмед Ясави, Жусип Баласагуни сделали большие научные открытия в исламе...

Есим-хан принес новшества в «Свод законов хана Касыма». Были приняты законы об имуществе, преступлениях, а также военные и дипломатические положения. При Есим-хане четко отрегулировали внутренний и внешний порядок ханства. Таким образом, было закреплено следующее. Первое: да будет хан и законы, достойные хана. Второе: да будет батыр и благословенны его походы. Третье: пусть будет уважаемым и почитаемым мудрец. Четвертое: пусть будет бий, и пусть будет дом для бия.

В начале XV века, в период становления Казахского ханства, нормы шариата оказали большое влияние на степные законы, правовые нормы кочевого народа. Ханы и бии в управлении всегда опирались на мусульманское право. К примеру, в кодексе законов Тауке-хана «Жеті Жарғы».

Вернемся к принципам, закрепленным в системе законов Есим-хана. Причинение зла чуждо для сущности казахов. Это народ, который настроен на мирную жизнь, считает ее основным богатством, с уважением относится ко всем людям. Можно процитировать Казыбек-бия: «Мы за мир, не за вражду, коль надо – схлестнемся в открытом бою. И клинком, и мечом отстоим свою честь. И храбрых джигитов в степях не счесть». «Да будет батыр и благословенны его походы» – гласит второй принцип. Не зря в именах наших героев всегда присутствует слово «батыр». Стать благочестивым батыром, прилагать все усилия для сохранения своей земли – это обязанность каждого казаха.

«Пусть будет уважаемым и почитае­мым мудрец». У казахов есть слово «абыз» (мудрец), которое происходит от арабского «хафиз». Хафизов на казахском языке также называют «карии». Это люди, которые знают наизусть Коран, знатоки религиозных вопросов. Также наш мудрый народ называл «абызом» выдающихся мыслителей, ораторов, биев. Казахи всегда оказывали высокую честь кариям, имамам, сажали их на самое почетное место за дастарханом, прислушивались к их мнениям, подчинялись издаваемым ими фетвам.

Слава Всевышнему Аллаху, сейчас все больше появляются в Казахстане наши карии, хотя еще пять-шесть лет назад мы приглашали их из других стран. Самый молодой кари страны Дулат Болатбекулы – в главной мечети страны «Хазрет Султан». Не будет лишним назвать это одним из больших достижений в религиозной сфере.

«Пусть будет бий, и пусть будет дом для бия». Академик Салык Зиманов в своем труде «Древний мир права казахов» так описывает биев: «Они были ораторами, биями, философами, мыслителями, знатоками традиционного права и его реформаторами, военачальниками и полководцами». Рассматривая такие суждения, священные принципы и правила нашего народа, мы вспоминаем образ достопочтенного пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует). Он был руководителем, муфтием, казием, имамом, оратором, а также полководцем. Можно бесконечно перечис­лять его достойные качества. Здесь мы хотели обратить внимание на то, что гуманные и нравственные принципы, умение руководить, рассудительные суждения, решительные действия пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) нашли отражение в характерах наших ханов и правителей, биев, а также стали наследием нам и нашим потомкам, чем мы должны всегда гордиться.

В первые годы нашей независимости была нехватка религиозных специалистов, опытных религиозных деятелей. Наши граждане за религиозными знаниями направлялись в Турцию, Египет, Саудовскую Аравию, Пакистан. Возвращаясь на родину, они начинали формировать основы египетских, турецких, арабских, пакистанских религиозных школ. Так на нашем религиозном пространстве появились различные школы.

Эта ситуация, во-первых, способствовала появлению разных мнений среди мусульманской уммы в вопросах веры и практикования. Во-вторых, повлияла на повышение числа людей, поддерживающих вышеперечисленные школы. В-третьих, начали возникать противоречивые мнения и суждения в религиозных вопросах. Поскольку в каждой стране имеются свои устои и традиции, религиозные обряды и формы одежды.

В 2013 году Духовное управление мусульман Казахстана предложило религиозному сообществу, которое не могло прийти к единому мнению, путь, ведущий всех к общим целям. Это – идея о религии и традиции, ставшая золотым мостом между светским обществом и религиозной средой. Религия не существовала без традиции. А сама традиция берет свое начало от религии, так как они тесно взаимодействуют с древности до сегодняшнего дня. Считаем, что мы должны усилить роль среднеазиатских религиозных школ, которые близки нашим традициям, сущности, нашему сегодняшнему положению. Это путь, который издавна близок казахскому мусульманству, а также система, которая срослась с сущностью степного народа. Поддержка религиозных принципов, которые опираются на корни религии, даст новые возможности в деле укрепления нашего единства.

Наш традиционный путь, который берет начало в религии, никогда не отрицал законы и принципы, принятые властью народа, а также закрепленные в обществе. Приведем простой пример. Государство утвердило светофор для регулирования правил дорожного движения. И если мы будем руководствоваться слепой верой, говоря, что «в Коране это не написано», и не станем подчиняться правилам, это ни к чему хорошему не приведет…

Хвала Всевышнему Аллаху, с обретением независимости мы обрели нашу религию. Мы все помним, как Глава государства в своем интервью у подножия горы Улытау говорил: «Казахи никогда не теряли своей веры, они вернулись к религии, словно не было никакого перерыва. Без былой боязни стали следовать заповедям, поклоняться Всевышнему и строить мечети. В своей стране готовим религиозных служителей. У каждого есть свобода выбора».

С обретением нашей религии возобновились наши традиции, а также наши национальные ценности. Нет никакого основания возмущениям некоторых экспертов. Религия не преследует уничтожения национальных особенностей, установленных положений. Казахи никогда не забывали своих корней и традиционных устоев. История доказывает, что в казахской культуре народные традиции были тесно переплетены с религией.

В исторических очерках, трудах зарубежных ученых имеются сведения о том, что казахи глубоко придерживались ислама. Один из таких примеров – публикации на тему «Народы России» (1879 год, Санкт-Петербург), где в выпуске о казахах говорится: «Перед наступлением рассвета мулла или человек, который рано пробудился, начинает читать азан. В этот момент открываются все двери юрты. Пробудившись, все идут на омовение. Первый намаз начинают читать в юрте либо на улице. Женщины в этот момент приступают к приготовлению утреннего завтрака...»

Религиозный путь, который берет свое начало от пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и которого придерживались наши ханы и правители, дошел и до наших дней и будет продолжаться из поколения в поколение, освещая и наполняя своим светом нашу жизнь. Недавно в Астане состоялась региональная конференция Центральной и Южной Азии по противодействию насильственному экстремизму. Ее участниками стали делегации из 24 стран, руководители заинтересованных национальных (Секретариат Совета Безопасности, Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство иност­ранных дел) и иностранных центральных государственных органов, представители ООН, ОБСЕ, СНГ, ЕС… По итогам этой встречи мы пришли к выводу, что в цент­ральноазиатском пространстве достижения Казахстана в религиозной сфере очень велики.

Сегодня повысился уровень знаний и опыта наших имамов. Религиозные служители принимают активное участие в проведении благотворительных акций. Улучшилось качество проведения спортивных, культурных и духовных мероприя­тий. Установлена система гармоничных взаимоотношений между светским обществом и имамами. Впервые на первом республиканском форуме имамов был принят документ «Платформа мусульман Казахстана», который служит ориен­тиром для мусульман республики. Также были утверждены «Этика служащего Духовного управления мусульман Казахстана» и наставления «Личностный образ имама» и «Личностный облик мусульманина».

В заключение хочется с уверенностью отметить, что у нас есть четкое религиозное направление, мы делаем ясные и твердые шаги к будущему. Пусть Всевышний Аллах дарует благоденствие нашему народу. Пусть будет вечной наша независимость и будет благим наше светлое будущее! Аминь!



