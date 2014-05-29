Наш туристический маршрут

Экономика
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Это восьмая по счету ярмарка, которая проводится ежегодно в различных регионах Казахстана. Примечательно, что старт проведению «Сарқылмас саяхат» в 2008 году был дан в Южном Казахстане. За прошедшие годы развитие туризма получило достаточно хорошую динамику. Иностранные туристы стали чаще приезжать и в Южный Казахстан. Если в 2011 году область посетило около 6 тыс. путешественников из-за рубежа, то в 2013 году их число превысило 10 тыс. человек. 

Наибольшей популярностью у иностранцев пользуется Туркестан. Посмотреть мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави приезжают порядка 60% гос­тей региона. Неизменный интерес вызывает у них также экологический туризм. Заведующая отделом управления туризма ЮКО Перизат Конусбаева убеждена, что вскоре в тройку лидеров войдет развитие горнолыжного туризма. Тому будет способствовать начало строительства горнолыжного курорта в Сайрам-Угамском национальном парке. 

– Сегодня туристов привлекают не только природа и археология Казахстана, многих интересуют национальный колорит страны, традиции, и мы должны это тоже показывать, – подчеркнул на церемонии открытия ярмарки заместитель акима ЮКО Али Бектаев. – Южный Казахстан – это земля древней культуры и замечательных народных традиций, ее история уходит своими корнями в эпоху кочевых цивилизаций Центральной Азии. На нашей территории находятся 1 209  памятников истории и культуры, 1 001 из них относится к памятникам археологии, 208 – это памятники архитектуры. Порядка полусотни санаториев, домов отдыха, турбаз готовы принимать путешественников. Этот сектор экономики успешно развивается. Только за прошлый год турфирмы региона пополнили бюджет на 1 млрд. 300 млн. тенге. Это не так много, если учитывать наши возможности, но ярмарка «Сарқылмас саяхат» как раз и призвана способствовать развитию туристических возможностей страны. 

Заместитель председателя Агентства по туризму РК Мухит Саймасаев убежден, что выгодное географическое положение Казахстана, огромное количество археологических памятников, великолепные пейзажи – все это работает на развитие не только внутреннего, но и внешнего въездного туризма. Тому способствует разработка Концепции развития туризма до 2020 года. 

Главная задача проведения «Сарқылмас саяхат» – развитие внутреннего туризма, а также создание туристическим организациям благоприятных условий для проведения деловых переговоров и заключения выгодных контактов. Участниками ярмарки стали представители управлений акиматов из всех областей страны, туркомпаний, гостиничных комплексов, санаторно-оздоровительных учреждений, зон отдыха, национальных природных парков, учебных заведений, готовящих специалистов в сфере туризма. Программа ярмарки включала в себя также тренинги и семинары для туроператоров и представителей гостиничного бизнеса. На них обсуждались стандарты обслуживания в отелях и работы современного инбаунд-туроператора, вопросы правильного использования маркетинговых инструментов и роль социальных сетей для увеличения потока туристов, а значит, и прибыли. 

Любовь ДОБРОТА

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