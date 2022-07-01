Наша история и наше будущее

Такие праздники, как Национальный день домбры, повышают интерес к традиционному казахскому народному инструменту, подчеркивают его выдающееся место в нашем искусстве, способствуют популяризации отечественного культурного наследия, считает дирижер Театра Astana Opera, талантливый домбрист Руслан Баймурзин.

– Домбра – это не только нацио­нальный инструмент, домбра – это наша история, духовное богатство, душа нашей нации. Домбра издревле имеет множество достоинств, ее звучание безошибочно передает многогранность жизни нашего народа, поэтому я считаю, что домбра – наша гордость, – говорит музыкант.

Руслан Баймурзин не только дирижирует симфоническим оркестром Astana Opera, но и высту­пает в концертах Большого зала и Камерного зала им. Куляш Байсеитовой с сольными домбровыми номерами и вместе с оркестром. А увлекся музыкой и стал играть на домбре Руслан в шесть лет. Его учителем был Айтжан Токтаганов. Напомним, что недавно самый масштабный урок домбры под руководством заслуженного деятеля культуры Казахстана, профессора, кюйши-домбриста Айтжана Токтаганова покорил весь мир. Планируется, что его внесут в Книгу рекордов Гиннесса.

– На концертах и спектаклях нашего театра часто можно услышать звучание домбры. Это касается в первую очередь национальных постановок, представленных в репертуаре. К примеру, оперы Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди «Абай», Евгения Брусиловского «Қыз Жібек», Мукана Тулебаева «Бiржан – Сара», «Алпамыс» Еркегали Рахмадиева, где артисты исполняют знаменитые домбровые произведения, которые придают спектаклю особый колорит, а также подчеркивают связь театра международного уровня с домбровым искусством казахского народа. По аплодисментам восхищенных зрителей можно понять, что они с восторгом принимают не только солистов, но и испытывают особое чувство радости при выходе на сцену домбриста, – подчеркнул дирижер.

Действительно, невозможно спокойно слушать трогающие до глубины души мелодии, которые буквально льются из этого изящного инструмента. В развитие домбрового искусства внесли большой вклад знаменитые казахские народные музыканты – Курмангазы Сагырбаев, Таттимбет Казангапулы, Дина Нурпеисова, а выдающийся композитор, ученый Ахмет Жубанов и многие другие просветители оставили ценные сведения о домбре, кюйши, акынах.

– В настоящее время у молодежи наблюдается большой интерес к домбре, казахскому музыкальному искусству. Возросла мотивация к изучению этого инструмента, многие хотят нау­читься играть на нем. Такого не было еще 10–15 лет назад, – отмечает Руслан Баймурзин. – И это радует. Растет количество не только ребят, которые хотят учиться, но и повышается профессионализм преподавателей, издаются книги, музыкальные хрестоматии. Уверен, сколько бы веков еще ни прошло, домб­ра никогда не утратит своей уникальной ценности и всегда будет любима народом.