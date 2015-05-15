Свежий выпуск Наша общая память, наша общая боль… Олег ТАРАН, Астана – Великие Луки – Новоржев – Новосокольники – Астана

Все это состоялось в рамках Международного патриотического проекта Евразийской Группы (ERG) «Батырлар жолымен» – «Дорогой славы», который реализуется с 2010 года по инициативе павлодарского поискового отряда «Майдан жолы», созданного на базе Казахстанского электролизного завода.



Прикосновение к подвигу

Неравнодушные и инициативные павлодарцы не только провели столь важную и серьезную работу, но в этот юбилейный год привезли на места героической гибели казахстанцев их родственников. Родные Алии Молдагуловой и Павла Дубового воочию смогли убедиться, что на далекой Псковщине подвиги наших солдат и офицеров не забыты, и, отдавая дань памяти и уважения, возложить цветы к их могилам.

В городе Великие Луки казахстанцы посетили местный краеведческий музей и памятник Герою Советского Союза Александ­ру Матросову, совершившему свой подвиг в боях по освобождению этих краев. Необходимо отметить, что в годы войны его поступок повторило и немало уроженцев Казахстана. По данным интернет-портала «Солдат.ru», среди них Герои Советского Союза С. Баймагамбетов, С. Искалиев, Ж. Молдагалиев, А. Сухамбаев, а также не удостоенные этого звания – А. Васильев, С. Головко, Н. Головня, В. Савченко, А. Салимов, Г. Постольников и С. Оразалинов, который, закрыв телом амбразуру, был тяжело ранен, но остался в живых.



Казахстанцы вновь пришли на помощь

Этими словами глава Новоржевского района Михаил Пашков подчеркнул и труд павлодарских поисковиков, и визит казахстанской делегации в ходе встречи в городе Новоржеве.

– Ваши земляки воевали здесь в Великую Отечественную, – отметил он. – И сегодня вы в очередной раз пришли к нам на помощь, потому что сейчас вновь идет война – война за умы, за честь, за правду, за историю. И те памятники, что будем открывать – это свидетельство того, что мы помним, как это было, и никогда не забудем.

На следующий день состоялись открытие стелы красноармейцу Макариму Кубегенову и бронзового бюста старшему лейтенанту Павлу Дубовому.



В бой ушел коммунистом

…В марте 1944 года военнослужащие первого батальона 292-го стрелкового полка 115-й Холмской стрелковой дивизии П. Дубовой, М. Кубегенов и еще 26 их боевых товарищей повторили подвиг 28 героев-панфиловцев. Смельчаки ночью захватили господствующую высоту 192.7, называемую Бородинской, выбив с нее хорошо укрепившегося противника, а затем, ожидая обещанных подкреплений, стойко обороняли позиции от натиска превосходящих сил врага, пока почти все не полегли здесь. Последним пал смертью храбрых Павел Дубовой, который взорвал себя и окруживших его фашистов гранатой. За свой подвиг он был представлен к званию Героя Советского Сою­за, но оно присвоено не было. Видимо, потому, что враг, хотя и потерял здесь свыше 500 солдат и офицеров, все-таки отбил высоту, пройдя по телам убитых и смертельно раненных бойцов, так и не дождавшихся подмоги…

На братском захоронении в Новоржеве в торжественной обстановке была открыта стела одному из 28 героев отряда Дубового – красноармейцу Макариму Кубегенову. В этот день сюда пришли новоржевцы, члены казахстанской делегации, бойцы поискового отряда «Майдан жолы», в почетном карауле встали гвардейцы-десантники Псковской дивизии.

– Мы благодарны этому рядовому с далекой казахской земли и миллионам его боевых товарищей, потому что живем в свободной, независимой, мирной стране, – отметил, открывая мероприятие, М. Пашков. – Склоняем головы перед ним, отдавшим за всех нас свою жизнь.

Директор департамента по социальным вопросам АО «Казахстанский электролизный завод» Жумабек Камзин, организатор и главный идейный вдохновитель международного патриотического проекта «Батырлар жолымен» – «Дорогой славы» в своем выступлении рассказал о том, что в свой последний бой М. Кубегенов пожелал идти в бой коммунистом и подтвердил это звание, смело сражаясь в рукопашном бою. Об этом впоследствии узнали со слов единственного чудом выжившего участника боя офицера Григория Дуды.

К сожалению, найти ни родственников Кубегенова, ни даже его фото не удалось. Однако прославляя имя павлодарца Павла Дубового, устроители акции не смогли не отметить и подвиг его земляка-уральца Макарима Кубегенова.

С торжественным словом к соб­равшимся обратились настоятель Храма Рождества Христова города Новоржева протоиерей Стефан и наиб-имам мечети города Москвы Маратхазрат.

Под троекратный салют М. Паш­ковым и Ж. Камзиным было снято полотнище со стелы Макарима Кубегенова, которая заняла свое место рядом со стелой его боевого товарища П. Дубового.



Здравствуй, Павел!

Затем все участники торжественного мероприятия отправились к центру города. В своей приветственной речи глава Новоржевского района сказал:

– Сегодня мы с большой радостью открываем бронзовый бюст герою. Благодарим Евразийскую Группу за этот подарок, а также всех наших казахстанских друзей за их огромный вклад в дело увековечения памяти погибших в Великой Отечественной войне.

Генеральный консул РК в Санкт-Петербурге Ермек Примбетов отметил, что как в годы Великой Отечественной войны наши народы рука об руку громили фашизм, так это единение продолжается и в мирное время. Яркий пример этому – образование Казахстаном, Россией и Беларусью Евразийского экономического союза.

В своем выступлении племянница Павла Дубового Надежда Фурманова рассказала о том, что вместе с нею сюда приехали из Казахстана и России племянник Александр Дубовой и племянница героя Римма, в девичестве Дубовая. С Н. Фурмановой приехали также ее дочь Татьяна и внук Егор. Она поведала новоржевцам о дяде то, что сама слышала со слов родителей и Григория Дуды. Родственники переписывались с ним, общались с журналистами и поисковиками, которым очень благодарны за их кропотливую работу по увековечению памяти павших казахстанцев.

– Сегодня мы посчитали своим долгом быть здесь и посетить эти памятные места, – сказала Н. Фурманова. – Подвиг Павла – это пример молодому поколению, пример мужества, героизма и любви к Родине. Спасибо вам, новоржевцы, что вы чтите память о нем!

О том, как шли очень трудные кровопролитные бои по освобождению новоржевской земли, рассказал почетный житель города Владимир Егоров.

Поисковик-энтузиаст c двадцатилетним стажем, автор пьесы «Павел Дубовой» павлодарец Максут Жуманов прочитал о подвиге своего земляка и его бойцов в газете еще в 1968 году. Он отыскал родственников Дубового, многое узнал о его жизни.

– Мы, земляки Павла, гордимся его подвигом! Он – наш герой, его знают не только мои дети и внуки, но и все в наших краях! – подчеркнул М. Жуманов. И добавил, что в установлении бюста Дубовому участвовал его сын Бахыт с друзьями из электролизного завода.

Ж. Камзин рассказал собравшимся о Евразийской Группе, которая на протяжении вот уже десяти лет спонсирует проекты на территории стран СНГ. За это время в Казахстане, России и Украине было возведено порядка 16 памятников, 7 из которых – на территории Псковской области. Их возведением на Псковщине занимались 16 молодых людей из Павлодара – работники электролизного завода и областного музея, бойцы поискового отряда «Майдан жолы», которые приехали сюда ранней весной и, невзирая на холод и дожди, продолжали свое благородное дело.

Среди них была единственная девушка – Надежда Майба, работник Павлодарского дома геог­рафии, на хрупкие плечи которой легли не только обеспечение бойцов отряда своевременным горячим питанием, но еще и музейная работа. И, судя по неисхудавшим поисковикам, несмотря на их напряженный труд, и аккуратно подобранным данным поисковой деятельности, с обеими задачами она успешно справилась.

Также в составе группы был преподаватель начальной военной подготовки павлодарской средней школы № 14 Бахытжан Утепов, который впервые был здесь в далеком 1989 году. Вернувшись спустя четверть века и поучаствовав в возведении мемориального комплекса, он теперь мечтает вернуться сюда с внуками и рассказать им о Павле Дубовом и о работе павлодарцев по увековечению его памяти.

Заместитель командира поискового отряда «Майдан жолы» Рафаэль Мухамеджанов прочитал стихотворение павлодарского поэта Михаила Сербина «Здравствуй, Павел!». Под звуки траурной мелодии состоялось открытие бюста П. Дубовому.

По завершении акции казахстанская делегация посетила место подвига героя и его боевых товарищей – Бородинскую высоту, названную так по имени близлежащей деревушки, которая ныне не сохранилась.



Под гимны двух стран

После этого казахстанская делегация побывала в музее города Новосокольники, где целые экспозиции посвящены героям-казахстанцам, освобождавшим эту землю, поисковикам из нашей республики, а также есть памятный казахстанский уголок, рассказывающий о культуре, истории и современности нашей страны. Группа побывала и у величественного памятника Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, который был отреставрирован казахстанцами в 2010 году в рамках международного патриотического проекта Евразийской Группы «Батырлар жолымен» – «Дорогой славы», посвященного 65-летию Великой Победы.

Еще один волнующий день начался с посещения памятного места в Новосокольническом районе. Здесь, у деревни Казачиха, на месте гибели Алии Молдагуловой павлодарцы установили памятный знак, представляющий собой алую звезду с прислоненной к ней снайперской винтовкой. Тут состоялся небольшой митинг с участием местных жителей, поисковиков нескольких отрядов, а также казахстанцев, приехавших сюда из Астаны и Актобе.

И наиболее масштабным мероприятием стало открытие Мемориала воинской славы на Монаковском захоронении. Казахстанскую делегацию поприветствовал губернатор Псковской области Андрей Турчак.

– Я благодарю наших братьев из Казахстана за этот вклад в сохранение нашей истории. В годы войны на территории Псковской области погибли тысячи советских воинов, сотни из них – славные сыны и дочери казахского народа. Это Герои Советского Союза Алия Молдагулова и Маншук Маметова, первый военный комендант города Невеля Абылхаир Баймульдин, легендарный снайпер Ибраим Сулейменов, отважный старший лейтенант Павел Дубовой и многие другие. Только здесь на этом захоронении покоится свыше 700 вои­нов из Казахстана. В основном это бойцы легендарной Панфиловской дивизии. Мы глубоко чтим память обо всех героях-казахстанцах, которые погибли, защищая наши края, – сказал он.

Затем слово было предоставлено родным героев.

– Деятельность Евразийской Группы, которая вот уже на протяжении нескольких лет поддерживает подобные поисковые работы, является ярким свидетельством социальной ответственности бизнеса. Восстановление исторической справедливости, поиск без вести пропавших солдат-казахстанцев, помощь родственникам погибших в посещении мест захоронения – все это лишь небольшая часть того, что мы успели увидеть за время поездки. Я очень благодарен ERG за такую возможность увидеть места, где моя сестра, защищая Родину, пала смертью храбрых, – сказал Сапар Молдагулов. – И, конечно же, нельзя не сказать о тех, кто непосредственно реализовывал данный проект, не считаясь со временем и невзирая на неблагоприятные погодные условия, – это работники Казахстанского электролизного завода и бойцы созданного на базе предприятия поискового отряда «Майдан жолы». При поддержке руководителя АО «КЭЗ» Алмаза Ибрагимова ребята вот уже шесть лет курсируют по местам боевой славы воинов-казахстанцев, увековечивая их имена в городах Российской Федерации.

С благодарностью за увековечение памяти павших и пат­риотическое воспитание молодежи выступила сестра Алии Молдагуловой – Алип Усенова. Волнующим и эмоциональным было выступление приехавшей из Украины правнучки Героя Советского Союза Яна Райнберга – Елены Полторапавловой.

В завершение митинга Жумабек Камзин зачитал обращение от имени руководства Евразийской Группы, в котором выражается благодарность россиянам за отзывчивость и бережное отношение к нашей общей истории.

«Весь наш многотысячный коллектив гордится проектом «Батырлар жолымен» – «Дорогой славы», – подчеркнул в обращении председатель совета директоров Евразийской Группы Александр Машкевич. – Мы должны сделать все, чтобы подвиги славных Героев Великой Отечественной не забывались. Это наш сыновний и гражданский долг перед победителями. Мы счастливы, что можем внести хотя бы небольшой вклад в дело увековечения их памяти».

Было отмечено, что компания продолжит международный проект, который стал символом дружбы между нами – потомками героических отцов и дедов, между государствами евразийского пространства.

Возведенный Мемориал воинской славы представляет собой фрагмент Кремлевской стены, на котором установлено 20 гранитных плит с высеченными именами 2,5 тыс. советских воинов, а также мемориальная плита в память о неизвестных солдатах.

Как пояснил замкомандира отряда «Майдан жолы» Р. Мухамеджанов, Кремлевская стена была выбрана не случайно, ведь это – особый символ Великой Отечественной войны. Многие из героев, которые нашли здесь свой вечный покой, в 1941 году защищали Москву. Поисковики старались сделать стену максимально похожей на ту, что на Красной площади.

Две отдельные плиты на стене посвящены панфиловцам: уроженцу города Семея, легендарному снайперу Тулеугали Абдыбекову, который с 1942 по 1944 год уничтожил 397 фашистов и был награжден орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I степени, и его товарищу – разведчику Григорию Постольникову из Гурьева, повторившему на здешних высотах подвиг Александра Матросова. Отдельный памятник установлен 730 похороненным здесь воинам-казахстанцам.

Особое место на Мемориале воинской славы занимают гранитные стелы Героям Советского Союза Алие Молдагуловой и подполковнику, командиру лыжного латышского полка Яну Райнбергу. По всему периметру захоронения установлена металлическая ограда, уложена брусчатка и построена входная арка.

Всего в рамках проекта «Батырлар жолымен» – «Дорогой славы» на Псковщине установлено 7 памятников, по одному за каждые 10 лет мирной жизни.

На торжественном открытии мемориала была исполнена песня «Алия», прочитаны стихи, посвященные подвигу павших, представители духовенства отслужили по ним службу и прочитали намаз. Завершилось мероприятие захоронением останков 14 советских воинов, которых удалось поднять во время Вахты Памяти под городом Невелем.



