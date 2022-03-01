Наша обязанность – защищать!

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Азамат Сулейменов

В Актау военнослужащий воинской части 6656 РгК «Батыс» Нацгвардии младший сержант Куаныш Бекжигитов потушил пожар
в детском саду.

Сам военный о произошедшем никому не сообщил. О достойном поступке гвардейца командование части узнало из благодарственного письма от руководства и родителей детского сада «Айголек». Директор учреждения выразила слова признательнос­ти за помощь и неравнодушие в трудной ситуации, связанной с риском для жизни детей и сотрудников.

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда утром младший сержант Куаныш Бекжигитов шел со своим ребенком в больницу и заметил, что со стороны детского сада валит дым. Навстречу выбежала воспитательница с криками о помощи. Не задумываясь, гвардеец бросился на помощь. Приблизившись к месту, он понял, что горит костюмерная.

Как рассказывает руководитель пресс-службы РгК «Батыс» Национальной гвардии Респуб­лики Казахстан подполковник Ерболат Султанов, до приезда огнеборцев гвардеец совместно с персоналом детского сада и двумя отцами детей приняли меры по тушению пожара и эвакуировали малышей в безопасное место.

– Думаю, что на моем месте каждый поступил бы так же. Ну а мы – люди военные, и обязанность военных –защищать мирных граждан, – говорит Куаныш Бекжигитов.

Скромный герой нашего времени младший сержант Куаныш Бекжигитов является уроженцем поселка Иса-Байзак Павлодарской области. С детства увлекается музыкой. С ней он не расставался и в армии, куда отправился служить после окончания Колледжа искусств в
2008 году. В 2014 году он призвался по контракту в Национальную гвардию. Сейчас большую часть своего времени отдает службе. Гвардеец женат, воспитывает сына и дочь.

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