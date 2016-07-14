Статьи Наша пристань – родительский дом Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

На сцену Казахского драматического театра одна за другой, как на пьедестал почета, поднялись 24 семьи. Три из них заняли призовые места, остальные были признаны лучшими в различных номинациях. В состав конкурсной комиссии входили представители учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, молодежных, ветеранских и неправительственных организаций. Как рассказали в областном управлении внутренней политики, при определении победителей учитывались мастеровитость, трудолюбие, умение чтить традиции и обычаи, стремление к образованию, страсть к чтению, приверженность спорту и разносторонние таланты. Выбор у жюри был непростой, ведь отборочный этап конкурса проводился в областном центре и всех районах Приуралья. Желание участвовать в нем свидетельствует о том, что смотр семейных ценностей становится все более престижным. И это вполне закономерно. Рожденный по инициативе Главы государства конкурс стал действенным механизмом укрепления имиджа семьи, ее морально-нравственных ценностей.



Поздравляя победителей, аким области Алтай Кульгинов отметил, что праздник семьи отмечается на одном временном отрезке со знаменательными для страны событиями. Казахстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН, что стало очередным признанием его высокого международного авторитета. Поистине всенародным праздником давно стал день рождения Астаны. Он важен для каждого, кто гордится столицей и своей страной, прошедшей за 25 лет Независимости огромный путь созидания и строительства государства равных возможностей. Благодаря политике Лидера нации мы имеем возможность жить в мире, укреплять стабильность, спокойно растить детей и быть уверенными в их благополучном будущем.



Согласие и сплоченность – широкие понятия. Они начинаются с семьи, задача которой сегодня состоит не только в том, чтобы одеть и накормить, но прежде всего воспитать и научить. Честность, порядочность, доброта, отзывчивость, умение постоять за себя и защитить слабого – эти уроки лучше всего усваиваются в детстве. Только семья дает ничем не заменимое чувство общности, защищенности и кровного родства.



Первое место заняла семья Бигалиевых из Казталовского района, глава которой Марат Бигалиев руководит крестьянским хозяйством, специализирующемся на выращивании лошадей и крупного рогатого скота казахской белоголовой породы. Со своей женой Нуржамал они воспитали 3 сыновей и 3 дочерей. Дети выросли, все они прекрасные специалисты, обзавелись своими семьями. Только самая младшая дочь Марина еще учится в колледже Западно-Казахстанского инженерно-технологического университета. Но уже успела стать победительницей конкурса «Мисс университет». Бигалиевы – постоянные участники благотворительных акций, помогают собирать в школу детей из многодетных и малообеспеченных семей, оказывают поддержку детским домам, интернату для престарелых и инвалидов. Хорошо знают в Приуралье и за его пределами семейный ансамбль Бигалиевых, завоевавший звание народного. Зрители восторженно аплодировали его выступлению. Земляки уверены, что семья-победитель достойно представит Приуралье на республиканском конкурсе.



Почетное второе место присуждено династии педагогов Джубаниязовых из Уральска, общий учительский стаж которых превышает 230 лет. Третьими стали Кауеновы из Каратобинского района. В этой семье каждый добился отличных успехов в своей профессии, побед в конкурсах и соревнованиях. На подведении итогов говорилось и о том, что вопреки устоявшемуся мнению каждая благополучная семья может быть счастлива по-своему. А чем больше крепких семей, тем сильнее государство.

