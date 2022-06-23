Наша работа – о госслужащих забота!

23 июня в Казахстане отмечается День государственного служащего. Именно госслужащие являются проводниками осуществляемой политики государства во всех сферах жизнедеятельности общества. Значимость их работы трудно переоценить, на их плечах непростая ноша ответственности за благосостояние страны и каждого гражданина.

Вместе с тем государственные служащие сами тоже нуждаются в заботе и защите их социально-трудовых прав. Такую поддерж­ку своим членам может оказать только профессиональный союз.

В связи с этим по примеру коллектива Администрации Президента во многих министерствах госслужащие выступили с инициативой о воссоздании первичных профсоюзных организаций. В настоящее время отраслевой профсоюз «Қызмет» насчитывает в своих рядах более 92 тыс. членов: это руководители и работники Администрации Президента, большинства министерств и ведомств, всех областных, городских, районных и сельских акиматов, многих социально-медицинских и других госучреждений, ЦОНов и так далее. Мы это понимаем как показатель их высокого доверия к профсоюзной форме объединения. Мы – один из крупнейших профсоюзов страны!

В чем же привлекательность добровольного объединения работников в профсоюз? Если об ответственности госслужащих напоминают, как правило, их руководители, то о правах работников заявляют только профсоюзы как их законный и независимый представитель во взаимоотношениях с работодателем. Активные члены профкома сами контролируют условия труда и оплаты, упреждают конфликтные ситуации, как коллективные, так и межличностные, используя медиацию.

В ряде высших и центральных государственных органов профсоюзные комитеты подписали, как и предполагает Трудовой кодекс, коллективные договоры. Ведь именно колдоговор является главным правовым актом, позволяющим профсоюзам в правовом поле улучшать условия труда и оплаты относительно предусмотренных минимальных норм и положений трудового законодательства. Это и установление гибкого графика для отдельных категорий госслужащих, в том числе сотрудниц, имеющих малолетних детей, и оказание материальной помощи при радостных и печальных событиях в жизни членов профсоюза, и освобождение служащих от работы для участия в семейных мероприятях, конечно, с сохранением зарплаты, и оплата больничных листов в размере средней зарплаты, и поощрение работников в честь юбилейных дат, выхода на пенсию, за общественную работу и многое другое.

Выполняя наши главные задачи по обеспечению социально-трудовых прав работников и созданию благоприятных условий труда в госучреждениях, мы целенаправленно ведем работу по сохранению здоровья членов профсоюза и их семей. Мы, конечно, не шахтеры, не металлурги, не горняки, но у нас тоже есть свои сложности и трудности. Известно, что уже к 40 годам у госслужащих накапливаются свои профессиональные болезни. Их вызывают сидячий образ работы, стрессы от моральных нагрузок, наблюдается падение зрения от постоян­ной работы за компьютером... Часто они работают в скученных помещениях, не всегда освещение и температура в кабинетах соответствуют санитарным нормам.

В целях профилактики профсоюзные комитеты начинают возрождать пятиминутные сеансы производственной гимнастики на рабочих местах, оборудуют спортивные площадки на свободных площадях служебных зданий, устанавливая теннисные столы и другие тренажеры. Так, в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития профком оборудовал на самом верхнем этаже здания целый спортивный тренажерный зал с душем и великолепным видом из панорамных окон. Здесь можно заниматься спортом и во время обеденного перерыва, и в вечернее время после работы, не выходя из здания, что экономит ценное время. Проведение спартакиад, турниров, тренингов, тимбилдингов, выездов на природу стало для профкомов привычным делом. Такие неформальные мероприятия сплачивают коллектив.

Для оздоровления наших членов профсоюза мы используем и широкие возможности восьми профсоюзных санаториев, которые размещены в разных областях страны. Прекрасная природа и, главное, очень доступные цены на путевки. К тому же профкомы, а также областные и городские филиалы профсоюза «Қызмет» предоставляют льготные скидки для санаторно-курортного оздоровления.

Особую заботу профсоюза многие работники почувствовали в период пандемии и локдауна. Этот сложный для страны период показал нашу сплоченность, реальную силу, способную оказать помощь сотрудникам, наладить взаимодействие работодателя с работниками. Профсоюзные лидеры входили в состав региональных оперативных штабов, а профорганизации активно участвовали в общереспубликанских и местных мероприятиях и акциях по противодействию коронавирусной инфекции. Наши активисты и волонтеры оказывали реальную материальную и социальную помощь членам профсоюза, организовав в первое время ЧП пошив и раздачу масок, закуп защитных костюмов, горячее питание для работников блокпостов, продуктовые корзины ветеранам и малообеспеченным слоям населения, и многое другое.

Отраслевым профсоюзом «Қызмет» в рамках единой респуб­ликанской акции «Біз біргеміз!» в 2020 году была оказана помощь на общую сумму 7 млн тенге. За 2021 год прошли оздоровление за счет профсоюзных средств 1 766 человек, оказана материальная и благотворительная помощь на сумму более 36 млн тенге, поощрены 3 234 члена профсоюза.

В 2019 году наш профсоюз принял активное участие в предвыборной президентской кампании, оказании материальной помощи пострадавшим города Арыса и строительстве въездной арки в город, межотраслевой летней спартакиаде трудящихся. Совместно с Агентством по делам государственной службы был проведен первый республиканский форум молодых госслужащих «Жас келсе – іске!». В профсоюзном санатории «Щучинский» курорта Бурабай диалоговая площадка форума под соснами собрала свыше 170 участников со всех областей страны.

Федерацией профсоюзов 2021-й был объявлен Годом первичных профсоюзных организаций. Наши филиалы, локальные профсоюзы провели большую работу. Это, например, первая республиканская онлайн-конференция, в которой приняли участие председатели и активисты вновь созданных в 2019–2021 годах ППО, а также председатели филиалов и локальных профсоюзов.

Состоялись и региональные форумы, где обсуждали деятельность первичек, обменивались опытом работы в трудовых коллективах. По итогам отраслевого смотра-конкурса «Лучшая первичная организация профсоюза 2021 года» победителем стал Костанайский областной филиал отраслевого профсоюза «Қызмет». В этом году по результатам конкурса «Народный бюджет» профкомитет аппарата акима Актюбинской области со своим проектом «Профцентр саморазвития» стал одним из победителей и был удостоен денежного гранта Федерации профсоюзов в размере одного миллиона тенге.

Сегодня нами проводится большая работа по вовлечению молодых и активных граждан в ряды профсоюза и выдвижению инициативных лидеров на его руководство. Отрадно, что наши проф­союзные организации ежегодно пополняются работающей молодежью. За прошлый год численность профсоюзной молодежи до 29 лет возросла на 4 тыс. человек и составила 19,5 тыс., в возрасте до 35 лет – на 1,5 тыс. и составляет около 20 тыс. членов профсоюза.

Особое внимание наш профсоюз уделяет вопросам защиты и соблюдения социальных гарантий и прав работников. С начала года, объявленного Федерацией профсоюзов Годом социального партнерства, центральный совет профсоюза «Қызмет» начал активную работу по подписанию отраслевых соглашений, которая из-за пандемии не могла быть завершена ранее. И вот 18 марта было подписано Отраслевое соглашение между Агентством РК по делам государственной службы и Отраслевым профсоюзом «Қызмет» на 2022–2024 годы.

Мы гордимся, что Казахстан в 90-годы первым провел реформу государственной службы. Модернизация системы госслужбы кроме прогресса несет и издержки в виде оптимизации численности госслужащих. В данных обстоя­тельствах именно профсоюз следит за законностью этих мероприятий по отношению к госслужащим. А с внедрением системы оценки работы служащих по факторно-балльной шкале появились проблемы с уровнем зарплаты у отдельных их категорий, которыми мы сейчас занимаемся совместно с госорганами.

В наш адрес поступают письма и обращения и от гражданских служащих – членов нашего профсоюза, касающиеся дискриминации их трудовых прав в связи с имеющимися правовыми коллизиями в действующих нормативно-правовых актах. В этой связи на недавней встрече с министром труда и социальной защиты населения Тамарой Дуйсеновой мы говорили о проблемах работников медико-социальных учреждений: о праве на повышенный размер оплаты труда и дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск и сокращенную продолжительность рабочего времени педагогов, санитаров по наблюдению и других; о выплате пособий на оздоровление при уходе в оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работников вспомогательных служб, рабочих, уборщиц, сторожей, вахтеров, санитарок; о праве на доплаты по свидетельствам о присвоенных квалификационных категориях за 2022 год медиков МСУ и медицинских учреждений МВД.

Данные упущения в законодательстве привели к тому, что по стране методисты, логопеды, психологи, дефектологи, учителя физической культуры, музыки, трудового обучения, санитары по наблюдению и другие работники центров социального обслуживания и медико-социальных учреждений лишены статуса педагога, им установлены низкие заработные платы, они не имеют дополнительных гарантий. А ведь каждый из этих сотрудников выполняет сложную в психоэмоциональном и в физическом отношении работу, общается с людьми с особыми потребностями, которые находятся в трудной жизненной ситуации и нуж­даются в ежедневной поддержке.

В ходе встречи мы также договорились ускорить подписание Отраслевого соглашения с министерством на 2022–2025 годы, которое находится на согласовании. Такие же отраслевые соглашения готовятся к подписанию с другими министерствами – нашими социальными партнерами.

Отраслевой профсоюз «Қызмет» – одно из немногих общественных объединений, чья история длится уже 94 года! И сегодня мы на марше, но уже в строительстве Нового Казахстана!

Пользуясь случаем, поздравляю всех моих коллег с нашим профессиональным праздником – Днем государственных служащих! Волею судьбы я сам на протяжении 41 года трудился на государственной службе и знаю, какая колоссальная ответственность лежит на плечах тех, чье призвание – служить Родине!