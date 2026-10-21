Наша шпага – сильнейшая в мире!

В обновленном табеле о рангах казах­станцы набрали 354 очка, оставив позади признанных мировых грандов – Францию (310) и Швейцарию (296). В топ-5 также вошли Италия (286) и Украина (280). Решающим рывком на вершину стало триумфальное золото этапа Кубка мира в Касабланке (Марокко), где Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов, Александр Федотов и Кирилл Павлов в финале вырвали победу у России со счетом 45:40.

Этот взлет – закономерный итог феноменальной победной серии наших мастеров клинка. До Марокко команда выиграла Исламиаду в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), чемпионаты Азии и мира, а также Азиаду-2026 в Японии. Казахстанская шпага теперь официаль­но сильнейшая в мире!