Наша сила – в командном духе

Первыми в бой вступили третья ракетка мира Станислас Вавринка и наш Андрей Голубев, а продолжили игру казахстанец Михаил Кукушкин и живая легенда тенниса Роджер Федерер.

Стоит отметить, что швейцарская команда, несмотря на свой суперзвездный состав, впервые за прошедшие десять лет вышла в четвертьфинал Мировой группы, в то время как Казахстан доходит до этой стадии в третий раз за последние четыре года. О том, какое значение придают хозяева этому матчу, говорит такой факт: организаторы приняли экстренное решение увеличить количество зрительских мест до 16 тыс. Но, пожалуй, и 50-тысячный стадион был бы заполнен до отказа.

Накануне в одном из отелей Женевы прошла традиционная церемония жеребьевки, на которой были определены первые пары.

«Я верю в наших ребят, они сделают все возможное, чтобы победить», – прокомментировал итоги жеребьевки президент Федерации тенниса РК Булат Утемуратов.

После официальной части члены команд поделились мнениями о соперниках.

Роджер Федерер посоветовал не допускать недооценки соперника. «Я хорошо знаю казахстанских игроков. Сборная этой страны – очень ровная команда. Они могут легко перестраиваться, играть одинаково как в одиночках, так и в паре. При этом очень важным остается то, что мы будем играть на домашней арене, перед своими болельщиками», – сказал он.

В свою очередь казахстанский теннисист Андрей Голубев заявил, что он не испытывает волнения от того, что выйдет на корт первым.

«Главное, – считает Андрей, – понять свою задачу на корте, показать мастерство в играх с лучшими спортсменами планеты. И, может быть, основное в этой встрече – осознание того, что ты играешь не только за себя, но и защищаешь честь страны. А значит, шансы одинаковы для всех».

Стоит отметить, что казахстанская команда прежде всего сильна командным духом. Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Евгений Королев, а теперь и Александр Недовесов не раз доказывали – им под силу многое. А потому мы верим в наших ребят.

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ,

наш специальный корреспондент, Женева