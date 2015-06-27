Статьи Наша служба... Татьяна ПЕТРОВА

Работа в полиции предполагает постоянный контакт с населением. И для того чтобы рассчитывать на его поддержку, необходимы преж­де всего профессиональный подход к делу, открытость и объективность.



Министр К. Касымов отметил значимость средств массовой информации в освещении деятельности полиции, поблагодарил виновников торжества за поддержку, вручил грамоты и ценные подарки. Участники торжественного мероприятия выразили удовлетворение возможностью пообщаться с министром внут­ренних дел в неформальной обстановке. Но она по-военному была непродолжительной, поскольку министр спешил на совещание, да и журналистские задания, несмотря на праздник, никто не отменял. Одним словом – служба!