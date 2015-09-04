Свежий выпуск Наша тяга Игорь ЛОГИНОВ

Производители казахстанских электровозов – ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» – представили на V Международном салоне железнодорожной техники и технологий EXPO 1520 пассажирский электровоз переменного тока KZ4AT.

– В этой выставке мы участ­вуем не впервые. Так, в 2013 го­ду мы привозили сюда грузовой электровоз KZ8A. В ходе нынешней выставки мы налаживаем контакты с иностранными партнерами, стараемся расширять географию экспорта нашей продукции, стремимся найти заказчиков, – отметил коммер­ческий директор ТОО «Электровоз құрастыру зауыты­» Андрей Ершов.

По словам А. Ершова, представители ТОО «Электровоз құрастыру зауыты» обсуждают вопросы реализации, модернизации и возможной локализации производства элект­ровозов на территории Литвы, Украины, Узбекистана и Азербайджана.

На выставке EXPO 1520 свою технику демонстрируют производители из 18 стран мира. Здесь представлен весь спектр современной железнодорожной техники и оборудования, выставлены уже зарекомендовавшие себя локомотивы и поез­да, инновационные разработки конструкторов разных стран.

Помимо традиционных разделов, на выставке впервые были представлены образцы техники и оборудования по следующим тематикам: вокзалы, общественный транспорт, системы и средства навигации, системы обес­печения безопасности пассажиров, багажа, сооружений и транспортных средств.

Следует заметить, что EXPO 1520 – единственный железнодорожный салон техники и технологии на прост­ранстве широкой колеи. Проводится раз в два года на территории Экспериментального железнодорожного кольца ОАО «ВНИИЖТ­», расположенного в городском округе Щербинка Москвы. Включает выставку и отраслевую конференцию по проблематике железнодорожного машиностроения.

Выставка охватывает новейшие образцы подвижного состава, железнодорожной техники и оборудования, произведенного в странах СНГ и Евросоюза.

Аудиторию посетителей салона составляют руководители и специалисты компаний-производителей и потребителей железнодорожной техники из стран широкой и узкой колеи.