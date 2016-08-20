Свежий выпуск
​Наше содействие развитию
Лилия СЫЗДЫКОВА

Проект, разработанный ПРООН, Казах­станом и Японией, станет для нашей страны первым реализуемым в рамках национальной системы официальной помощи развитию.

– Этот трехсторонний проект был объявлен во время визита Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в прошлом году. Финансирование проекта идет из фонда партнерства «ПРООН­ – Япония», но важно, что человеческие и институциональные ресурсы Казахстана также будут использоваться при его осуществлении, – подчеркнул Ерлан Идрисов.

Как отметил на церемонии подписания документа в Астане глава МИД РК, этот проект имеет две цели. Во-первых, для Казахстана это станет уникальным опытом многостороннего сотрудничества. Участие на всех стадиях разработки и реализации проекта официальной помощи развитию даст казахстанским специалистам необходимые практические навыки подобной работы, что позволит эффективно выстроить деятельность национальной системы ОПР. Во-вторых, это непосредственно содействие устойчивому развитию Афганистана. В данном конкретном случае – через повышение экономической самостоятельности афганских женщин, в частности, работающих в сфере государственного управления, системах образования и здравоохранения. Планируется, что при поддержке ПРООН и JICA казахстанские специалисты организуют для них серию тренингов и обучающих курсов.

Министр также напомнил, что на двусторонней основе Казахстан уже давно поддерживает Афганистан и оказывает поддержку в восстановлении. Например, афганским студентам предоставляются гранты на обучение в казахстанских вузах – уже есть первые выпускники. Глава МИД РК выразил надежду, что и данный многосторонний проект будет иметь свой положительный эффект.

– Казахстан уже долгое время предоставляет помощь различного вида другим странам. Новизна этого проекта заключается в том, что сейчас Казахстан эту помощь будет предоставлять в соответствии с международными стандартами, стандартами ОЭСР, – отметил Норимаса Шимомура, подчеркнув также, что если раньше Казахстан был больше получателем помощи извне, то теперь наша страна вышла на тот уровень развития, на котором сама может стать донором ОПР.

В свою очередь посол Афганистана в Казахстане Мохаммад Фарук Бараки от имени афганского народа и руководства поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку и своевременную помощь. Он подчеркнул, что в Афганистане вопросам гендерного равенства уделяется большое внимание и выразил надежду, что новый проект ПРООН, Казахстана и Японии позволит стране дальше продвигаться в этом направлении.

Участие в церемонии подписания документа приняли посол Японии в РК Итиро Кавабата, гендиректор департамента Восточной и Центральной Азии и стран Кавказа Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Тошинобу Като, представители дипломатического корпуса и международных организаций. 

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