​Наше Знамя Победы

Началу заседания предшествовало знаменательное событие. Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал казахстанскому коллеге священную реликвию – копию Знамени Победы. Теперь воинская святыня займет достойное место в Воен­но-историческом музее Вооруженных сил в Астане.

На повестку дня были вынесены воп­росы, касающиеся развития и содержания Объединенной системы ПВО СНГ, взаимодействия инженерных войск воо­руженных сил государств – участников СНГ, воен­ного образования, а также утверждения планов сотрудничества на 2016 год. Кроме того, был назначен новый секретарь Совета министров обороны – им стал генерал-майор Юрий Дашкин, была утверждена повестка следующего заседания СМО СНГ. Также участники рассмотрели итоги выполнения Концепции военного сотрудничества СНГ до 2015 года. Напомним, на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло в Казахстане 16 октяб­ря текущего года, была утверждена Концепция военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2020 года.

В этот же день прошла двусторонняя встреча И. Тасмагамбетова с С. Шойгу. Стороны обсудили вопросы проведения Международных армейских игр, так как в будущем году Казахстан примет у себя два этапа армейских игр – состязания артиллеристов и конкурс снайперов.

– Соревновательный дух способствует рвению глубже осваивать практические аспекты применения вверенной техники и вооружения. Более того, мероприятия такого рода способствуют повышению боевого духа личного состава. Поддерживая инициативу, казахстанская сторона готова организовать на своей территории часть состязаний и направить своих представителей для участия в других состязаниях на территории Российской Федерации, – сказал во время встречи Имангали Тасмагамбетов.

Казахстанские воен­ные в уходящем году принимали участие в «Танковом биат­лоне», соревнованиях летных экипажей «Авиадартс», а также в состязаниях воен­но-морских кораблей «Каспийское море».