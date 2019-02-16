Нашелся пропавший неделю назад в Астане школьник

Астанинские полицейские нашли без вести пропавшего Кожамжара Болата Сағынбекұлы 2002 года рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Астана.
Мальчик пропал 8 февраля. Последними, кто видел Болата Кожамжара, были его друзья. Разговор шел о компьютерной игре, старшеклассник как раз находился в одном из местных игровых клубов. Но домой так и не вернулся. Незадолго до исчезновения мальчик рассказывал, как к нему приставал посторонний мужчина.
Телефон школьника был доступен еще трое суток. Ему звонили и писали все. Безрезультатно. И только в понедельник смартфон оказался вне зоны доступа.
По информации сотрудников криминальной полиции 15 февраля около 18:00 часов Кожамжар Болат Сағынбекұлы был обнаружен в помещении одного из столичных компьютерных клубов.
Мальчик пропал 8 февраля. Последними, кто видел Болата Кожамжара, были его друзья. Разговор шел о компьютерной игре, старшеклассник как раз находился в одном из местных игровых клубов. Но домой так и не вернулся. Незадолго до исчезновения мальчик рассказывал, как к нему приставал посторонний мужчина.
Телефон школьника был доступен еще трое суток. Ему звонили и писали все. Безрезультатно. И только в понедельник смартфон оказался вне зоны доступа.
По информации сотрудников криминальной полиции 15 февраля около 18:00 часов Кожамжар Болат Сағынбекұлы был обнаружен в помещении одного из столичных компьютерных клубов.