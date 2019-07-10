Нашествие комаров в столице: следующий этап обработки начнется в 20-х числах июля

Cследующий этап дезинсекции в Нур-Султане открытых станций и водоемов начнется в 20-х числах июля, передает корреспондент Kazpravda.kz
со ссылкой astana.gov.kz.
"В дезинсекционных работах в столице задействованы 123 человека. На обработку улиц, водоемов, кварталов города они выходят в ночное время. Обработка территории города ведется силами 4 районных акиматов. Работы ведутся с апреля до конца сентября и охватывает 6 туров. В данный момент завершается 3-й тур, следующий этап обработки открытых станций и водоемов начнется в 20-х числах июля", – сообщается на сайте столичного акимата.
По словам руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг в городе Нур-Султане Садвакаса Байгабулова, резкое увеличение количества комаров в столице объясняется дождливой погодой, благоприятной для размножения кровососущих.
"Развитие комаров от личинки до летной формы занимает 7 дней, но из-за сложившихся погодных условий, когда сразу после обильных дождей установилась жаркая погода, цикл созревания сократился до 2 дней", – пояснил он.
По данным пресс-службы, ситуация в столице стабилизируется в ближайшие несколько дней. Препараты, используемые при обработке против комаров, мошек и клещей, сертифицированы и прошли испытания и госэкспертизу, оказав свою эффективность. При этом они не вызывают никаких аллергических реакций у людей.
Ранее сообщалось, что ситуация с нашествием комаров в Нур-Султане стабилизируется к концу недели.