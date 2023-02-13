"Наши герои" – в МЧС рассказали о казахстанских спасателях в Турции

Общество
97

Пресс-служба МЧС РК решила знакомить казахстанцев с героями, у которых за плечами не один год работы, и не одна спасательная операция.

Фото пресс-службы МЧС РК

7 февраля спасатели МЧС Казахстана вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений и находятся там по сей день. Ежедневно осуществляя поисково-спасательные работы на разрушенных объектах, они рискуют не только собственным здоровьем, но и жизнью. Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК решила знакомить казахстанцев с героями, у которых за плечами не один год работы, и не одна спасательная операция, передает Kazpravda.kz.

Денисов Дмитрий Анатольевич - спасатель международного класса, главный спасатель кинологического отделения.

В настоящее время Дмитрий Анатольевич принимает участие в аварийно-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Газиантеп.

Он работает в Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК с 1998 года. За годы работы неоднократно участвовал в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий различных ЧС, в том числе при сложных высотно-метеорологических условиях выезжал на поисковые транспортировочные работы в горах и при сходе лавин.

Опыт работы в проведении спасательных операций при землетрясениях для Дмитрия не первый. Он участвовал в поисково-спасательных работах во время землетрясения в Турции в 1999 году. Тогда, в течение 8 дней спасатели Казахстана осуществляли поисково-спасательные работы в очаге землетрясения.

Сегодня день Дмитрий Анатольевич на своем примере показывает коллегам знание экстремальных условий, применяя профессиональный опыт работы в ликвидации последствий ЧС.

Руслан Сойко Анатольевич – спасатель, руководитель оперативного отряда участвует в аварийно-спасательных работах в городе Нурдагы.

Работает в рядах МЧС с 2000 года. Начинал свою трудовую деятельность в центральном региональном оперативно-спасательном отряде в Астане. В настоящее время является руководителям отделения Спасательного подразделения Караганды. В своей службе принимал участие в ликвидации различных ЧС, проводил сложные аварийно-спасательные работы ради спасения жизни людей. К примеру, в 2022 году участвовал в разборе завалов после взрыва газа в Темиртау и в Караганде.  

«Я не считал, сколько я спас людей за свою профессиональную деятельность. Для меня всегда важно вовремя оказать помощь пострадавшему и как можно больше вывести из опасной зоны людей. Люди, работающие в МЧС, выбирают эту профессию, потому что хотят помогать людям, оказавшимся в беде», - говорит Руслан Анатольевич.

Он также отмечает, что выбранная им профессия уникальная и интересна, и любая ЧС дает новый опыт и знания. По его словам, спасатель обязан быть всегда готов к участию в ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствовать свою физическую, специальную, медицинскую и психологическую подготовку.

Гизатулин Дамир Сайфидинович – спасатель-кинолог.  

Дамир со своим верным другом бельгийской овчаркой малинуа Лигой проводят поисково-спасательные работы на разрушенных объектах жилого сектора в Газиантепе. 

Дамир свою трудовую деятельность начал в рядах МЧС в 2009 году в Водно-спасательной службе ДЧС Алматы. А с 2015 года работает спасателям-кинологом Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.

За период работы неоднократно участвовал в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий различных ЧС: ликвидации последствий селевого потока на реке малая Алматинка; поисково-спасательных работах в горах на высотах более 3000 метров, ликвидации паводковой ситуации в Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, ликвидации последствий авиакатастрофы в Илийском районе в поселке Кызыл ту при сложных погодных условиях.

Дамир Гизатулин в экстремальных ситуациях демонстрирует умение быстро и правильно оценивать сложившиеся обстоятельства и принимать верное решение в целях спасания жизни людей. За годы работы неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

Популярное

Все
Выживут ли печатные СМИ?
Ложь бесплатна, за правду придется платить
Полицейские ищут лжетеррориста, устроившего «минирование» школ и офисов в Усть-Каменогорске
Мы разные, но мы вместе!
Дать профессиональную оценку конкурсным процедурам на выбор лучшего эскиза герба области Улытау попросили общественники
В казахской лошади сохранилась дикая кровь
Диалектика жизни академика Абдильдина
Вторую неделю жители села Терек­ты Западно-Казахстанской области получают воду по графику
Суд приостановил деятельность свинокомплекса в пригороде Усть-Каменогорска
До остановки на капитальный ремонт Шымкентского нефтеперерабатывающего завода остается еще пара недель, а на юге уже говорят о нехватке дизельного топлива
Старшеклассник пронес в школу топор и ранил троих детей в Петропавловске
Казахское искусство поддержит Турцию
Поисково-спасательные работы в Турции не прекращаются ни на минуту. Спасатели Казахстана из-под завалов живыми достали семь человек
Почти 19 млрд тенге планируют направить в Костанайской области в нынешнем году на реконструкцию тепловых сетей
Опубликован космический снимок тектонического разлома в Турции
Оптовый канал особо опасного наркотика обнаружили в Павлодаре
От исследований – к коммерциализации инноваций
Что раньше: тряхнет или встряхнет?
Пытались убить женщину: четверых подозреваемых задержали в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 февраля
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Из космоса опасные сигналы
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Летевший в Баку самолет экстренно сел в Атырау
Токаев – Эрдогану: Казахстан готов оказать помощь братской Турции
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Застолье закончилось убийством в ЗКО

Читайте также

5 млн тенге вымогала женщина у жительницы Кызылординской об…
Казахстан удостоился престижной туристической премии в Индии
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Таразе
Кульгинов ознакомился с реализацией соцпроектов в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]