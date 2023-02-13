"Наши герои" – в МЧС рассказали о казахстанских спасателях в Турции

Пресс-служба МЧС РК решила знакомить казахстанцев с героями, у которых за плечами не один год работы, и не одна спасательная операция.

Фото пресс-службы МЧС РК

7 февраля спасатели МЧС Казахстана вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений и находятся там по сей день. Ежедневно осуществляя поисково-спасательные работы на разрушенных объектах, они рискуют не только собственным здоровьем, но и жизнью. Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК решила знакомить казахстанцев с героями, у которых за плечами не один год работы, и не одна спасательная операция, передает Kazpravda.kz.

Денисов Дмитрий Анатольевич - спасатель международного класса, главный спасатель кинологического отделения.

В настоящее время Дмитрий Анатольевич принимает участие в аварийно-спасательных работах после разрушительного землетрясения в городе Газиантеп.

Он работает в Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК с 1998 года. За годы работы неоднократно участвовал в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий различных ЧС, в том числе при сложных высотно-метеорологических условиях выезжал на поисковые транспортировочные работы в горах и при сходе лавин.

Опыт работы в проведении спасательных операций при землетрясениях для Дмитрия не первый. Он участвовал в поисково-спасательных работах во время землетрясения в Турции в 1999 году. Тогда, в течение 8 дней спасатели Казахстана осуществляли поисково-спасательные работы в очаге землетрясения.

Сегодня день Дмитрий Анатольевич на своем примере показывает коллегам знание экстремальных условий, применяя профессиональный опыт работы в ликвидации последствий ЧС.

Руслан Сойко Анатольевич – спасатель, руководитель оперативного отряда участвует в аварийно-спасательных работах в городе Нурдагы.

Работает в рядах МЧС с 2000 года. Начинал свою трудовую деятельность в центральном региональном оперативно-спасательном отряде в Астане. В настоящее время является руководителям отделения Спасательного подразделения Караганды. В своей службе принимал участие в ликвидации различных ЧС, проводил сложные аварийно-спасательные работы ради спасения жизни людей. К примеру, в 2022 году участвовал в разборе завалов после взрыва газа в Темиртау и в Караганде.

«Я не считал, сколько я спас людей за свою профессиональную деятельность. Для меня всегда важно вовремя оказать помощь пострадавшему и как можно больше вывести из опасной зоны людей. Люди, работающие в МЧС, выбирают эту профессию, потому что хотят помогать людям, оказавшимся в беде», - говорит Руслан Анатольевич.

Он также отмечает, что выбранная им профессия уникальная и интересна, и любая ЧС дает новый опыт и знания. По его словам, спасатель обязан быть всегда готов к участию в ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствовать свою физическую, специальную, медицинскую и психологическую подготовку.

Гизатулин Дамир Сайфидинович – спасатель-кинолог.

Дамир со своим верным другом бельгийской овчаркой малинуа Лигой проводят поисково-спасательные работы на разрушенных объектах жилого сектора в Газиантепе.

Дамир свою трудовую деятельность начал в рядах МЧС в 2009 году в Водно-спасательной службе ДЧС Алматы. А с 2015 года работает спасателям-кинологом Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.

За период работы неоднократно участвовал в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий различных ЧС: ликвидации последствий селевого потока на реке малая Алматинка; поисково-спасательных работах в горах на высотах более 3000 метров, ликвидации паводковой ситуации в Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, ликвидации последствий авиакатастрофы в Илийском районе в поселке Кызыл ту при сложных погодных условиях.

Дамир Гизатулин в экстремальных ситуациях демонстрирует умение быстро и правильно оценивать сложившиеся обстоятельства и принимать верное решение в целях спасания жизни людей. За годы работы неоднократно поощрялся ведомственными наградами.