Наши клубы стартовали с побед

«Семей» проводит матчи группового этапа в Словакии. В стартовой встрече казахстанский клуб разгромил хозяев площадки – «Лученец» – со счетом 6:0. На седьмой минуте счет открыл Ринат Турегазин, а на 18-й преимущество нашей команды удвоил бразильский легионер Педриньо. После перерыва отличились еще четверо игроков: бразилец Родригиньо забил на 29-й минуте, Нурсултан Пиялы – на 32-й, бразилец Дедезиньо – на 36-й, а капитан команды Чингиз Есенаманов установил окончательный счет на 37-й минуте. Таким образом, три мяча забили казах­станские футзалисты и три – легионеры из Бразилии.

Уверенный старт позволил «Семею» набрать три очка и улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. В другом матче группы испанская «Барселона» победила швейцарскую «Минерву» – 6:1. Поэтому встреча казахстанского и испанского клубов имела особое значение: обе команды начали турнир с побед и претендовали на лидерство. Вчерашний матч с каталонцами стал для семейчан серьезной проверкой на фоне соперника с богатой европейской историей. Заключительную игру группового этапа казахстанцы проведут 31 октября против «Минервы».

«Барселона» – один из самых известных клубов континента, неоднократный победитель Лиги чемпионов. В ее составе выступают сильные бразильские и испанские футзалисты, а сам клуб традиционно претендует на самые высокие места. Для «Семея», который стремится закрепиться среди ведущих команд Европы, встречи с такими соперниками дают возможность оценить собственный уровень и приобрести важный международный опыт. В группе четыре команды, а в следующий раунд выйдут три лучшие, поэтому каждый результат имеет значение.

Успешно начал еврокубковую кампанию и алматинский «Кайрат». В матче с латвийским «Бейтаром» казахстанцы одержали победу со счетом 5:3. Счет на четвертой минуте открыл Азат Валиуллин, а затем инициативу перехватил бразильский легионер Кайо Руис. Он забил дважды, причем между его голами «Кайрат» не сумел реализовать пенальти. На 21-й минуте Алмас Иманбеков увеличил преимущество алматинцев.

Однако после этого встреча стала заметно напряженнее. Латвийцы ответили двумя голами Дмитрия Кузьмина, при этом еще и вратарь «Бейтара» Максим Троицкис также поразил ворота нашего клуба. Соперник сократил отставание до минимума, и исход матча оставался открытым. Развязку обеспечил все тот же Кайо Руис: бразилец забил свой третий мяч и оформил хет-трик, закрепив победу «Кайрата». Несмотря на пропущенные голы, алматинцы сумели сохранить преимущество и начали основной раунд с трех очков.

В группе «Кайрата» также выступают бельгийский «Спортинг-Андерлехт» и румынский «Юнайтед Галац». Последний снялся с соревнований, что повлияло на турнирную ситуацию: его соперникам засчитываются технические победы. Поэтому оставшиеся встречи определят прежде всего распределение мест. В основном раунде команды разделены на группы, из которых в 1⁄8 финала выходят лучшие участники. Первые две команды получают дополнительное преимущество – возможность провести ответный матч плей-офф на своей площадке.

Тем временем продолжается и чемпионат Казах­стана, где борьба за позиции в верхней части таблицы остается плотной. В матчах девятого и десятого туров было немало результативных встреч. «Каспий» дваж­ды обыграл «Шымкент» – 7:4 и 4:2. «Актобе» сначала уверенно победил столичную «Елорду» со счетом 5:1, но во второй встрече команды сыграли вничью – 3:3. Уральский «Байтерек» и карагандинский «Тулпар» сначала мирно разошлись – 3:3, а затем сильнее оказался «Байтерек», выигравший со счетом 5:1.

Две встречи провели также рудненский «Аят» и «Кайрат». В обоих матчах победу одержали алматинцы: сначала со счетом 2:1, затем – 4:3. Эти результаты имеют значение для борьбы за лидерство, поскольку сразу несколько клубов сохраняют возможность улучшить положение в таблице. Впереди новые туры, и плотность календаря требует от команд стабильности на протяжении всего сезона.

У казахстанского футзала сейчас сразу два важных направления. На внутренней арене клубы продолжают борьбу за места в чемпионате, а на европейской – проверяют себя в матчах с сильными соперниками. «Кайрат» уже имеет большой опыт выступлений в Лиге чемпионов и дважды выигрывал этот турнир, а «Семей» стремится заявить о себе на том же уровне.