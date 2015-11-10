​Наши профи – на высоте

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Юрий АЛЕКСАНДРОВ

В 12-раундовом поединке, состоявшемся в Монако, он взял верх по очкам над венесуэльцем Йонфресом Парехо. Это была 26-я победа нашего 32-летнего земляка в 27 проведенных им боях. Однажды, еще в начале своей профессиональной карьеры, Жанат все-таки проиграл, но в его активе 19 нокаутов. Одолев Парехо, Жакиянов получил титул временного чемпиона мира в легчайшем весе по версии World Boxing Association.

На бой боксеры выходили с наилучшими рейтингами WBA: Парехо был первым, Жакиянов – вторым. Очный поединок проходил с заметным преимуществом казахстанца, который и в защите больше преуспел, и точнее проводил атаки. Тем не менее биться соперникам пришлось все 12 раундов, после окончания которых судьи отдали победу Жакиянову.

Тем временем другой казахстанский боксер-профессионал – Канат Ислам – в первом раунде нокаутировал Джонатана Батисту из Доминиканской Республики. Их бой состоялся в США. Это 20-я победа Каната в 20 проведенных им поединках, из них 17 поединков он завершил досрочно. Ранее стало известно, что Ислам близок к подписанию контракта с одной из ведущих компаний в профи-боксе. Кроме того, он является лидером в рейтинге WBA Federalatin в своей категории.

Одержал шестую победу на профессиональном ринге и еще один наш соотечественник – Бекман Сойлыбаев. Соперником казахстанца был американский боксер Хосе Луис Арайза. Для 25-летнего Сойлыбаева эта победа стала 6-й в 6 поединках, а 36-летний Арайза потерпел 14-е поражение в 46 боях.

А вот оступился в Далласе (штат Техас, США) казахстанец Радмир Ахмедиев, встречавшийся с американцем Джоном «Феноменом» Верой, который в 10 поединках еще не испытал поражений. 8-раундовый поединок проходил в рамках первого среднего веса (до 154 фунтов). Бой для нашего бойца завершился в 7-м раунде. Для Радмира это поражение стало первым в карьере среди профессиональных боксеров. 

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