Наши школьники на высоте

Шахматы
Абзал Камбар

Три золотые, десять серебряных и семь бронзовых наград привезли юные казахстанские шахматисты с 20-го чемпионата Азии среди школьников, завершившегося в Тульской области РФ (напомним, что в 2023 году Федерация шахмат России официально перешла из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). В масштабных состязаниях приняли участие 314 спортсменов из 12 стран, а Казахстан представляли 22 игрока. Борьба велась в шести возрастных группах в трех дисцип­линах: классике, рапиде и блице.

По итогам турнира девять наших со­отечественников поднялись на пьедестал, причем трое отличились во всех видах прог­раммы. Главным героем стал 14-летний астанчанин Алдияр Жауынбай (до 15 лет), досрочно выигравший золото в классичес­ких шахматах, а также серебро в рапиде и бронзу в блице. Алихан Сагынтаев (до 11 лет) стал чемпионом Азии в блице и взял два серебра в классике и рапиде. Еще одно золото сборной принесла Амалия Едрешева (до 9 лет) в классике, добавив к нему бронзу в рапиде.

Весомый медальный вклад также внесли Алинур Бауыржан, Алимжан Жауынбай, Адиль Азатжан, Айару Алтынбек, Акнур Мамакова и Акниет Кумисбай. Итог выс­тупления наших ребят стал очередным подтверждением высокого класса отечественной школы шахмат.

#Спорт #шахматы #чемпионат Азии

Популярное

Все
Не просто выслушать, а найти решение
Ставка на передовые технологии
Интеллектуальная система противодействия киберпреступности
Наши школьники на высоте
«Барыс»: три победы и одна осечка
Указы Главы государства о Назначениях
Новые возможности для региональных инициатив
Экономический горизонт возможностей
Голос эпохи
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Распоряжение Главы государства о назначении
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Токаев назначил заместителя министра обороны
Тик и Так переехали в Семей
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Путепровод избавил водителей от ожидания
Более 300 новых объектов культуры: как изменилась культурная сфера Казахстана за семь лет
Страда выходит на финишную прямую
Лидер оступился, борьба обострилась
Цель – замещение импорта
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Тренды зернового рынка
Хранят традиции и верность долгу
Объединяя науку и технологии
Здоровая среда со школьной скамьи
Девятиэтажка пойдет под снос
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Президент объявил в стране общенациональный траур

Читайте также

Токаев поздравил Турлова с избранием на пост президента FIDE
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Токаев поздравил казахских шахматисток с успехом на Всемирн…
Казахстанские шахматистки повторили исторический успех на О…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]