Наши школьники на высоте

По итогам турнира девять наших со­отечественников поднялись на пьедестал, причем трое отличились во всех видах прог­раммы. Главным героем стал 14-летний астанчанин Алдияр Жауынбай (до 15 лет), досрочно выигравший золото в классичес­ких шахматах, а также серебро в рапиде и бронзу в блице. Алихан Сагынтаев (до 11 лет) стал чемпионом Азии в блице и взял два серебра в классике и рапиде. Еще одно золото сборной принесла Амалия Едрешева (до 9 лет) в классике, добавив к нему бронзу в рапиде.

Весомый медальный вклад также внесли Алинур Бауыржан, Алимжан Жауынбай, Адиль Азатжан, Айару Алтынбек, Акнур Мамакова и Акниет Кумисбай. Итог выс­тупления наших ребят стал очередным подтверждением высокого класса отечественной школы шахмат.