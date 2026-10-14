Наши школьники на высоте
Абзал Камбар
Три золотые, десять серебряных и семь бронзовых наград привезли юные казахстанские шахматисты с 20-го чемпионата Азии среди школьников, завершившегося в Тульской области РФ (напомним, что в 2023 году Федерация шахмат России официально перешла из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). В масштабных состязаниях приняли участие 314 спортсменов из 12 стран, а Казахстан представляли 22 игрока. Борьба велась в шести возрастных группах в трех дисциплинах: классике, рапиде и блице.