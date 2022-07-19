Наши сильны в географии

Золотую и бронзовую медали завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по географии IGeO 2022.

Наши школьники продолжают приносить стране победные мес­та на мировых интеллектуальных состязаниях. Несколько дней назад радовались достижениям в области физики, и вот мы снова на пьедестале – теперь в области географии.

Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

«Золото» в копилку сборной принес Санжар Хамитов (Актобе), «бронзу» – Еркебулан Тазабек (Шымкент). Отмечу, что это вторая золотая медаль казахстанцев за всю историю участия страны в престижной олимпиаде. В этом году интеллектуальные соревнования были организованы Францией. В них приняли участие 216 школьников из 54 стран мира», – сообщил Асхат Аймагамбетов.

Министр поздравил медалис­тов с победой, выразил благодарность педагогам, которые формируют у детей качественные знания. Отдельное спасибо сказал родителям за воспитание талантливых детей.

«В этом году призеры данных олимпиад впервые получат меры поддержки, которых ранее никогда не было. По поручению Президента предусматриваются выплаты солидных денежных премий и поступление в отечественные вузы без сдачи ЕНТ. Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере более 4,5 миллиона тенге, серебряную медаль – более 3 миллионов тенге, бронзовую – свыше 1,5 миллиона тенге. Выплаты получат и педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям», – проинформировал министр просвещения РК.