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​Наши в Топ-дивизионе
Абзал Камбар

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила окончательное решение о проведении Всемирной шахматной онлайн Олимпиады, которая уже проходит в дистанционном формате с 20 августа и завершится 15 сентября.

Онлайн Олимпиада 2021 – это глобальное командное состязание сборных стран – членов ФИДЕ. Соревнование организовано на игровой платформе chess.com и состоит из двух основных этапов: игры в «Дивизионах» и «Плей-офф». Участие в них принимают 163 национальных сборных и более 1 500 лучших шахматистов мира. Каждая сборная состоит из шести основных и шести резервных игроков, плюс капитан команды.

Сборная Казахстана, благодаря своему высокому мировому рейтингу, была номинирована в Топ-дивизион онлайн Олимпиады, наравне с лучшими командами мира (Индия, Китай, Россия, Украина, США), минуя отборочный этап соревнования. Наша сборная начнет выступление уже сегодня.

40 команд Топ-дивизиона разбиты на 4 группы, в каждой из которых пройдет круговой турнир. Первая тройка из каждой группы выходит в плей-офф, состоящий из квалификационного раунда, четвертьфинала, полуфинала и финала. Ближайшие соперники казахстанской сборной – команды из Австралии, Армении, Греции, Грузии, Индонезии, Ирана, Китая, Монголии и Румынии.

В основной состав сборной вошли международные гроссмейстеры Ринат Джумабаев (будет выступать за первой мужской доской), Денис Махнев (2-я муж. доска), Жансая Абдумалик (1-я жен. доска) и женский международный гроссмейстер Динара Садуакасова (2-я жен. доска). У юношей до 20 лет выступит Рамазан Жалмаханов (международный мастер), а у девушек до 20 лет – Бибисара Асау­баева (женский международный гроссмейстер).

Запасными игроками у нацио­нальной команды Казахстана являются международные гроссмейстеры Рустам Хуснутдинов (1-я муж. доска), Муртас Кажгалеев (2-я муж. доска), а также женские международные гроссмейстеры Нахбаева Гулисхан (1-я жен. доска) и Даулетова Гульмира (2-я жен. доска). У юношей до 20 лет заявлен Казыбек Ногербек (мас­тер ФИДЕ), а у девушек до 20 лет – Меруерт Камалиденова (женский международный мастер). Капитан команды – международный гроссмейстер Павел Коцур.

Трансляция соревнований будет вестись на всех популярных языках мира на основном сайте турнира – https://onlineolympiad.fide.com/, а также на YouTube канале ФИДЕ.

Стоит отметить, что в Казахстане шахматы в последние годы фактически обрели новую жизнь. Мы, конечно же, помним время, когда, начиная с 1989 по 2009 год, звание гроссмейстеров получили Евгений Владимиров, Болат Асанов, Серибай Темирбаев, Яков Нестеров, Салават Измухамбетов, Павел Коцур, Руслан Иржанов, Муртас Кажгалеев, Дармен Садвакасов, Алибек Ибрагимов, Нурлан Ибраев, Петр Костенко, Ануар Исмагамбетов, Ринат Джумабаев и Рустам Хуснутдинов. Но после этого у нас случился довольно большой простой, и вот теперь у нас вновь появились мастера международного уровня, причем одна из них – девушка!

Мы говорим, конечно же, о Жансае Абдумалик, которой, де-юре, но не де-факто, звание мужского гроссмейстера было присвоено еще в октябре 2018 года на 89-м конгрессе ФИДЕ в грузинском Батуми. Но, чтобы стать гроссом де-факто, нужен был рейтинг не ниже 2 500, а это у нее никак не получалось. И только после триумфального этапа женского Гран-при ФИДЕ 2019–20 в Гибралтаре в мае нынешнего года 21-летняя алматинка достигла рейтинга 2 505.

А в июле на турнире в столице Сербии Белграде гроссмейстерскую норму выполнил ровесник Жансаи – павлодарец Денис Махнёв (2 513). После чего проходившему 2 августа в Сочи Совету ФИДЕ оставалось лишь утвердить его новое звание. Отметим также звание международного мастера, присвоенное 13-летнему столичному жителю Алдияру Ансату (2 396). Такое же звание, только среди женщин, теперь у его землячки – 16-летней Меруерт Камалиденовой (2 339).

Уровень шахмат в нашей стране вырос значительно. Об этом же говорит и последнее выступление нашей сборной на Кубке мира по шахматам в российском Сочи. Напомним, что тогда лучшего результата из казахстанцев добилась Динара Садуакасова, которая дошла до четвертьфинала, где уступила россиянке Александре Горячкиной.

В 1/8 финала остановилась Бибисара Асаубаева. Кстати, во втором круге она выиграла у лидера сборной Казахстана Жансаи Абдумалик и данный успех не остался в тени. Организаторы турнира отметили яркую игру Бибисары, вручив специальный приз Platinum Crown.

В мужской сетке от Казахстана выступал Ринат Джумабаев. Наш шахматист сенсационно выбил из турнира одного из фаворитов в лице Фабиано Каруана. Американец на данный момент занимает второе место в мировом рейтинге FIDE. Также он играл в матче за титул чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена (12 ничьих, три победы Магнуса). В итоге он остановился в 1/16 финала, показав достойную игру против многих именитых оппонентов.

Теперь нашу сборную ждут новые испытания и мы очень верим, что они будут сопровождены громкими победами на черно-белых шахматных полях.

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